Лондон, 15 сентября, 2017, 23:18 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приняла решение о повышении уровня террористической угрозы в стране с «серьёзного» до «критического», передаёт Sky News.

ИА REGNUM Великобритания

Как отмечается, данный уровень террористической угрозы является в Великобритании наивысшим и означает, что новая террористическая атака возможна в ближайшее время.

Как передавало ИА REGNUM, утром 15 сентября на станции «Парсонс Грин» в лондонском метро произошёл взрыв. Самодельное взрывное устройство сработало в одном из вагонов поезда.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По последней информации, в результате взрыва пострадали 22 человека. Согласно данным посольства России, российских граждан в числе пострадавших нет.

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