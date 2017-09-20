Соединенное Королевство является прекрасной целью для террористов, о чем и свидетельствуют произошедшие за последние шесть месяцев пять терактов. И если учесть выбранный властями страны курс, стоит ожидать, что теракты в Великобритании продолжатся, пишет Робин Симкокс в статье для The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Готова ли Британия к терактам

Так, последним из серии актов насилия стал теракт в метро британской столицы, где в результате срабатывания самодельного взрывного устройства (СВУ) ранения получили 29 человек. Лишь по счастливой случайности жертв удалось избежать: взрывное устройство, заложенное в пластиковом ведре, не сработало на полную мощность.

Читайте также: В метро британской столицы прогремел взрыв

В связи с произошедшим было задержано двое человек. По словам главы МВД Эмбер Радд, нет оснований считать, что к теракту причастна террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), несмотря на то, что ее боевики взяли на себя ответственность за произошедшее. Представители следствия отметили, что высока вероятность того, что взрывное устройство содержало пероксид ацетона — взрывчатое вещество, часто применяемое террористами этой группировки в прошлом.

Читайте также: Задержанный по делу о теракте в метро Лондона оказался беженцем из Ирака

Нет ничего удивительного в том, что в теракте применялось взрывное устройство. Хотя эксперты в области борьбы с терроризмом и отмечают, что радикалы все чаще прибегают к использованию подвижных средств и ножей, тем не менее взрывные устройства по-прежнему являются наиболее популярным средством террора среди радикалов. Так, из всех 142 попыток совершения теракта взрывные устройства применялись в 28%, но лишь в шести из них привели к гибели или ранениям.

Иван Шилов ИА REGNUM Кровь на ноже

Столь малое число объясняется сложностью для террористов в получении нужных компонентов, необходимостью избегать внимания правоохранительных органов и отсутствием у них нужных знаний для создания взрывного устройства. Это лучше всего было продемонстрировано в Испании, где радикалам удалось организовать теракты в Барселоне и Камбрильсе. Орудием террора в обоих случаях послужили автомобили. Тем не менее первоначально радикалы хотели использовать взрывчатку, но были уничтожены на месте ее производства.

Читайте также: El Confidencial: «Планом А» террористов был взрыв Собора Святого Семейства

В результате этих шести терактов, в которых применялась взрывчатка, погибло более 200 человек и более 800 получили ранения. И хотя теракты с применением взрывчатки составляют лишь малую часть всех актов насилия, они обычно оказываются крайне эффективными.

На этом фоне актуальным является вопрос о том, что может сделать британское правительство для решения этой насущной проблемы. По мнению автора, едва ли оно может что-то сделать сверх тех мер, которые уже принимаются, без кардинального изменения в подходе к терроризму. Так, Лондон по-прежнему вкладывает средства в свои разведывательные службы.

Вооруженные силы страны принимают активное участие в коалиции по уничтожению ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. Более того, Соединенное Королевство готово осуществлять ликвидацию собственных граждан, ставших на путь радикализма, с помощью беспилотников. На идеологическом фронте правительство пытается бороться с исламистами и правыми радикалами в рамках Инициативы предотвращения жесткого экстремизма.

Однако на внутриполитическом фронте, несмотря на возможность увеличения тюремных сроков для террористов, мало кто готов идти на такие законодательные изменения. В парламенте находятся люди, которые уже утверждают, что правительство ответило слишком жестко на определенные события: в частности, предложило лишать британского гражданства тех подозреваемых в терроризме, у которых есть паспорт еще одного государства.

К тому же власти Великобритании пытаются также извлечь новые уроки из произошедшего. В частности, проводится независимая проверка деятельности спецслужб и полиции с целью установить, можно ли было предотвратить теракты в Лондоне и Манчестере.

Все эти шаги важны, заключает автор, однако окажут лишь незначительное влияние на ситуацию. Британское правительство попросту не располагает необходимыми средствами для мониторинга всех 23 тыс. подозреваемых в причастности к терроризму, проживающих в стране, — и число их будет расти по мере возвращения боевиков из Сирии. Теракты продолжатся, поскольку правительство не может предотвратить то огромное число угроз, с которыми оно сталкивается.

Читайте также: Экс-шеф MI5: Угроза терроризма будет висеть над Великобританией 30 лет