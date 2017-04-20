Крушение сухогруза «Герои Арсенала»
В Ростов-на-Дону прибыл украинский моряк сухогруза «Герои Арсенала»
Украинский моряк, пострадавший при крушении в акватории Черного моря сухогруза «Герои Арсенала», доставлен в Ростов-на-Дону. Моторист находится в расположенном здесь консульстве Украины. По информации пресс-службы Южного регионального центра МЧС России, госпитализация ему не требуется. На месте...
20 апреля 2017
В Черном море возобновлены поиски членов экипажа затонувшего сухогруза
На месте крушения сухогруза «Герои Арсенала» в акватории Черного моря возобновлены остановленные на ночь поиски пропавших членов экипажа. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МЧС РФ 20 апреля, на сегодня неизвестной остается судьба восьми человек. 20 апреля к поисково-спасательной операции также...
20 апреля 2017
На месте крушения сухогруза в Керченском проливе найдены тела трех погибших
Вертолет МЧС России поднял из воды тело третьего погибшего при крушении сухогруза «Герои Арсенала» в Черном море. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщает телеканал RT. Ранее МЧС сообщило о как минимум двух погибших при крушении сухогруза в районе Керченского пролива. Как ранее сообщало ИА REGNUM...
19 апреля 2017
В зону крушения сухогруза в Черном море стягивают дополнительные силы
В акваторию Черного моря, где поводится поисково-спасательная операция после крушения сухогруза «Герои Арсенала», стягивают дополнительные силы и технику. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС Крыма 19 апреля, в настоящее время на месте чрезвычайной ситуации работают шесть судов — «Епископ»...
19 апреля 2017
В Черном море найдены тела погибших с затонувшего сухогруза
В Керченском проливе в районе крушения сухогруза «Герои Арсенала» обнаружены тела трех моряков. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в экстренных службах региона. «На борт спасательного судна подняты тела двух погибших, — уточнил источник. — Вблизи судна обнаружен еще один погибший». Всего на...
19 апреля 2017
Крушение сухогруза: В акватории Черного моря в Крыму ставят заграждения
В Республике Крым после крушения судна «Герои Арсенала» поставят заграждения. Таким образом, специалисты намерены предотвратить возможное загрязнение акватории Черного моря нефтепродуктами, которые могут содержаться в трюмах затонувшего сухогруза. Такое поручение глава Крыма Сергей Аксенов дал...
19 апреля 2017
Затонувший в Черном море сухогруз может грозить экологической катастрофой
В Краснодарском крае ситуацию с крушение сухогруза «Герои Арсенала», который потерпел крушение в Черном море, обсудят на экстренном совещании. Оно пройдет в Анапе. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Читайте также: Крушение сухогруза в Черном море...
19 апреля 2017
Причиной крушения сухогруза в Черном море стал сильный шторм
Названа причина крушения сухогруза «Герои Арсенала» в акватории Черного моря. По информации «Росморречфлота», судно не справилось со штормом. Оно раскололось на две половины и быстро пошло ко дну. Ранее по теме: МЧС: На борту судна «Герои Арсенала» были граждане РФ, Украины и Грузии Крушение...
19 апреля 2017
Потерпевший крушение в Черном море сухогруз вёз в Турцию зерно
В акватории Черного моря продолжается поисковая операция по спасению членов экипажа потерпевшего крушение сухогруза «Герои Арсенала». Всего задействовано 139 человек личного состава, 17 единиц техники, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму 19 апреля. Уточняется, что сухогруз под флагом...
19 апреля 2017
СКР: Спасены три члена экипажа сухогруза «Герои Арсенала»
В ходе поисковых работ на месте крушения судна «Герои Арсенала» в Чёрном море удалось спасти трех моряков. Об этом 19 апреля сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК России. В ведомстве отметили, что спасательные работы продолжаются. Причина крушения сухогруза еще не...
19 апреля 2017
СКР возбудил дело после крушения сухогруза «Герои Арсенала»
Уголовное дело возбуждено в связи с крушением сухогруза «Герои Арсенала», сообщили 19 апреля в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ. «Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ возбуждено уголовное...
19 апреля 2017
Шторм остановил работу Керченской переправы
Добраться из Краснодарского края до Крыма паромом по морю пока невозможно. В работу Керченской переправы вмешалась непогода. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе «Морской дирекции» 19 апреля, работа перерывы была приостановлена ночью из-за сильного ветра. Об остановке паромной переправы...
19 апреля 2017
В Черном море потерпел крушение сухогруз: моряков ищут с воздуха
Поиск членов экипажа судна «Герои Арсенала», которое потерпело крушение в акватории Черного моря, ведется как с воды, так и с воздуха. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления МЧС по Республике Крым 19 апреля, к спасательной операции привлечена авиация МЧС России. В зону бедствия из...
19 апреля 2017
МЧС: На борту судна «Герои Арсенала» были граждане РФ, Украины и Грузии
Граждане России, Украины и Грузии находились на борту сухогруза «Герои Арсенала», затонувшего в Черном море, сообщили 19 апреля в пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму. «По уточненным данным, на борту судна находилось 12 членов экипажа, среди них 9 украинцев, 2 русских и 1 грузин», — сообщили в...
19 апреля 2017
Крушение сухогруза в Черном море: обнаружены пять моряков
Спасателям, работающим на месте крушения сухогруза «Герои Арсенала» в Черном море, удалось обнаружить пятерых членов экипажа судна. Об этом 19 апреля сообщает RT. Как уточнил помощник начальника главного управления МЧС по Крыму Владимир Иванов, одного моряка подняли на борт, еще четверых спасатели...
19 апреля 2017
В Черном море восемь судов ищут сухогруз «Герои Арсенала»
В Черном море в ночь на 19 апреля потерпел крушение сухогруз «Герои Арсенала», направлявшийся из Азова в Турцию, сообщает региональный главк МЧС РФ. На борту судна, следовавшего под флагом Панамы, находилось 12 человек, их гражданство устанавливается. По предварительным данным, в ходе...
19 апреля 2017