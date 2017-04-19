Симферополь, 19 апреля, 2017, 09:09 — ИА Регнум.

Поиск членов экипажа судна «Герои Арсенала», которое потерпело крушение в акватории Черного моря, ведется как с воды, так и с воздуха. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления МЧС по Республике Крым 19 апреля, к спасательной операции привлечена авиация МЧС России.

Vesselfinder.com Судно «Герои Арсенала»

В зону бедствия из Ростова-на-Дону вылетел вертолет с тремя спасателями на борту, которые осуществляют поиск с воздуха. Обследование береговой линии от города Керчь до мыса Чауда проводят сотрудники ГУ МЧС России по Республике Крым, также задействованные в поисково-спасательной операции.

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Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе МЧС Краснодарского края, сообщение о том, что в районе Керченского пролива — в 15 милях от поселка Тамань — пропал с радаров сухогруз, поступило дежурному морского спасательно-координационного центра «Новороссийск» в 04:00 19 апреля.

К месту, откуда поступил сигнал «SOS», был направлен буксир.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями, волнением моря применение судов в районе предварительного крушения не представляется возможным», — уточнили в чрезвычайном ведомстве.

Первый пострадавший с потерпевшего бедствие сухогруза был найден и поднят на борт судна «Армада Навигатор» в 05:34. У него сильное переохлаждение, ему оказана первая доврачебная помощь.

По уточненным данным МЧС Крыма, на борту судна находилось 12 членов экипажа, среди них девять граждан Украины, два гражданина России и один — Грузии.

В Главного управления МЧС России по Республике Крым создан межведомственный оперативный штаб. Работает горячая линия: (3652) 55−09−07.

Как сообщало ИА REGNUM, сухогруз «Герои Арсенала» следовал из порта Азов в Турцию под флагом Панамы. В районе Керченской переправы судно потерпело крушение.