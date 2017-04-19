Краснодар, 19 апреля, 2017, 09:45 — ИА Регнум. В ходе поисковых работ на месте крушения судна «Герои Арсенала» в Чёрном море удалось спасти трех моряков. Об этом 19 апреля сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК России.

Vesselfinder.com Судно «Герои Арсенала»

В ведомстве отметили, что спасательные работы продолжаются. Причина крушения сухогруза еще не установлена.

По данным Росморречфлота, экипаж судна состоял из 12 человек. Среди них — два гражданина России, девять украинцев и один грузин.

Напомним, сухогруз «Герои Арсенала», направлявшийся из порта Азов в Турцию под флагом Панамы, затонул в районе Керченского пролива в ночь на 19 апреля. Крушение судна произошло в 19 морских милях от мыса Железный Рог на Таманском полуострове (Краснодарский край).

Как сообщало ИА REGNUM, на борт спасательного судна был поднят один моряк, он получил сильное переохлаждение. Еще четырех матросов спасатели визуально обнаружили на месте крушения.