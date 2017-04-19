Симферополь, 19 апреля, 2017, 11:00 — ИА Регнум. Названа причина крушения сухогруза «Герои Арсенала» в акватории Черного моря. По информации «Росморречфлота», судно не справилось со штормом. Оно раскололось на две половины и быстро пошло ко дну.

Vesselfinder.com Судно «Герои Арсенала»

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Крушение сухогруза в Черном море: обнаружены пять моряков

Как сообщало ИА REGNUM, сухогруз «Герои Арсенала» потерпел крушение и затонул 19 апреля 2017 года примерно в 3:30 в Черном море в 19 морских милях от мыса Железный Рог (Краснодарский край, Таманский полуостров), вблизи Керченского пролива.

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В Черном море потерпел крушение сухогруз: моряков ищут с воздуха

Сухогруз под флагом Панамы перевозил из города Азов Ростовской области в Турцию зерно. Следствие возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ.

Данные о спасенных разнятся. МЧС Крыма подтверждает спасении одного человека. Он был поднят с признаками сильного переохлаждения на борт танкера «Адмирал Навигатор». По информации пресс-службы Южного следственного управления на транспорте СК РФ, найдены и спасены трое членов экипажа. СКР также сообщает о нескольких спасенных моряках. Всего на судне находились 12 человек. Это граждане Украины, России и Грузии.

Спасательно-поисковая операция продолжается. В ней задействованы восемь судов, вертолет МЧС Ми-8 и почти 140 человек.