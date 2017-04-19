Симферополь, 19 апреля, 2017, 10:11 — ИА Регнум. В акватории Черного моря продолжается поисковая операция по спасению членов экипажа потерпевшего крушение сухогруза «Герои Арсенала». Всего задействовано 139 человек личного состава, 17 единиц техники, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму 19 апреля.

Vesselfinder.com Судно «Герои Арсенала»

Уточняется, что сухогруз под флагом Панамы следовал из порта Азов Ростовской области в Турцию, перевозя зерно. На борту судна находились 12 членов экипажа (9 граждан Украины, два гражданина России и гражданин Грузии). Что стало причиной крушения, еще предстоит установить.

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В настоящее время, по официальным данным МЧС Крыма, на танкер «Армада Навигатор» поднял один пострадавший. В тоже время СКР РФ сообщает о спасении нескольких членов экипажа.

Возглавляет спасательную операцию спасательное судно «Демидов». Также на место крушения направлен вертолет МЧС Ми-8. Прибыли в зону бедствия и подразделения Южно-регионального поисково-спасательного отряда из Сочи и Туапсе, в том числе шесть водолазов, а также подводный аппарат «Фалькон». Также в спасательной операции задействованы оперативные группы Главного управления, Новороссийского и Темрюкского пожарно-спасательного гарнизона.

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По данным СКР, сухогруз «Герои Арсенала» потерпел крушение и затонул 19 апреля 2017 года примерно в 3:30 в Черном море на удалении 19 морских миль от мыса Железный Рог (Краснодарский край Таманский полуостров), вблизи Керченского пролива.

Как сообщало ИА REGNUM, следствие возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ.