Симферополь, 20 апреля, 2017, 09:07 — ИА Регнум. На месте крушения сухогруза «Герои Арсенала» в акватории Черного моря возобновлены остановленные на ночь поиски пропавших членов экипажа. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МЧС РФ 20 апреля, на сегодня неизвестной остается судьба восьми человек.

Vesselfinder.com Судно «Герои Арсенала»

20 апреля к поисково-спасательной операции также планируется привлечь морские суда, авиацию, наземные группировки и водолазов с глубоководным оборудованием. На сегодняшний день синоптики обещают улучшение погонных условий.

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В Черном море потерпел крушение сухогруз: моряков ищут с воздуха

Всего в поисках потерпевших крушение моряков задействованы почти 250 человек и 42 единицы техники, в том числе 13 морских судов.

Как сообщало ИА REGNUM, сухогруз под флагом Панамы с грузом зерна на борту, следовавший из порта Азов в Турецкую Республику и стоявший на рейде, потерпел крушение в нейтральных водах в 58 км западнее города Анапа Краснодарского края. Катастрофа произошла в 03:30 19 апреля. Причиной стал сильный шторм. Судно получило повреждения корпуса и затонуло. На борту находились 12 членов экипажа, из которых один человек спасен. Трое погибли. Их тела обнаружены и подняты на борт.

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Также обнаружены обломки судна, две спасательных шлюпки и гидрокостюм.

Добавим, что 19 апреля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе селекторного совещания в Анапе сообщил, что подтверждения о разливе топливных продуктов с затонувшего сухогруза нет, однако надо держать ситуацию под контролем. Как доложил вице-губернатор Юрий Гриценко, пока, учитывая шторм и высоту волны до четырех метров, точную информацию о размерах разлива получить не удается, но идет постоянный мониторинг территории. По его словам, при необходимости будут использоваться специальные установки для, так называемого, «выжига» нефтепродуктов.

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Ранее сообщалось о том, что на борту потерпевшего крушение судно могло находится более 20 тонн нефтепродуктов. Их разлив мог бы привести к экологической катастрофе. В Крыму глава республики поручил выставить боновые заграждения на такой случай.