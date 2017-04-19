Симферополь, 19 апреля, 2017, 08:51 — ИА Регнум.



Vesselfinder.com Судно «Герои Арсенала»

Граждане России, Украины и Грузии находились на борту сухогруза «Герои Арсенала», затонувшего в Черном море, сообщили 19 апреля в пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму.

«По уточненным данным, на борту судна находилось 12 членов экипажа, среди них 9 украинцев, 2 русских и 1 грузин», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что мероприятия по поиску и спасению членов экипажа сухогруза «Герои Арсенала» продолжаются.

«В 05.34 час. был найден и поднят на борт судна «Армада Навигатор» 1 пострадавший в спасательном жилете с признаками сильного переохлаждения. Ему оказана первая доврачебная помощь», — сообщили в пресс-службе.

Как отметили в МЧС, спасательная операция проводится при участии авиации: в 6:57 из Ростова-на-Дону вылетел вертолет с тремя спасателями на борту. Сложность поиска с воздуха вызвана плохой погодой — сильным ветром (до 20 м/с) и волнением моря (до четырех баллов).

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, сухогруз «Герои Арсенала», следовавший в Турцию из порта Азов, затонул в районе Керченской переправы в ночь на 19 апреля. Шедшее под панамским флагом судно изчесло с радаров, после чего капитан подал сигнал SOS.