Теракт в Стокгольме
Подозреваемого в совершении теракта в Швеции признали психически здоровым
Гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, подозреваемый в совершении теракта в Швеции 7 апреля, психически здоров. Об этом, как передает RT, говорится в заключении психиатров, опубликовавших результаты судебной медицинской экспертизы. «Мужчина не страдал психическим расстройством во время совершения...
10 мая 2017
Дружба с террористами в Швеции станет вне закона
Правительство Швеции намерено ввести уголовную ответственность за членство граждан в террористических организациях. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает шведский национальный транслятор Sverigesradio. Как заявил министр юстиции Швеции Морган Йоханссон, к ответственности хотят привлекать также...
2 мая 2017
МВД Узбекистана будет размещать в соцсетях информацию о розыске террористов
К информации, которой Министерство внутренних дел Узбекистана делится с зарубежными коллегами, не всегда прислушиваются, заявил журналистам 2 мая глава МВД Узбекистана Абдусалом Азизов. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, Азизов отметил, что МВД Узбекистана заблаговременно предупредило шведских...
2 мая 2017
Число жертв теракта в Стокгольме увеличилось
Количество людей, ставших жертвами теракта 7 апреля в шведской столице, увеличилось: скончалась женщина, пострадавшая на улице Дроттнинггатан, сообщили 28 апреля в полиции Стокгольма. «Утром 28 апреля скончалась 60-летняя женщина, находившаяся в больнице Южной Швеции после травм, которые она...
28 апреля 2017
В Стокгольме задержан еще один подозреваемый по делу о теракте
Задержание еще одного подозреваемого по делу о теракте в шведской столице проведено правоохранительными органами, сообщили 24 апреля в пресс-службе стокгольмской полиции. Операция по задержанию проведена в Швеции 23 апреля силами полиции и полиции безопасности. Подозреваемого вычислили, обработав...
24 апреля 2017
СМИ рассказали, где и как террористы могут купить документы в Швеции
На одном из русскоязычных форумов в интернете, предназначенном для проживающих в Швеции, посетителям предлагают широкий выбор документов королевства и соседних стран: свидетельства о трудоустройстве или фиктивном браке, водительские документы, идентификационные номера и так далее. Об этом сегодня...
21 апреля 2017
Узбекистан предупреждал ЕС о личности «стокгольмского террориста»
Узбекистан передавал данные о подозреваемом в стокгольмском теракте Рахмате Акилове спецслужбам одной из европейских стран для информирования шведской стороны, заявил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, по словам министра, Акилов выехал из...
14 апреля 2017
МИД Узбекистана: Подозреваемый в теракте в Стокгольме связан с ИГ*
Министерство иностранных дел Узбекистана подтвердило, что задержанный по делу о теракте в Стокгольме Рахмат Акилов был членом террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 14 апреля сообщает RT. Как пояснил глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов, в...
14 апреля 2017
После теракта в Стокгольме в Швеции заговорили о сотрудничестве с Россией
Швеция не может основывать свою безопасность на присоединении к НАТО или выстраивая оборонное сотрудничество с США. Налаживание взаимовыгодного диалога с Россией — гарантия снижения напряженности во всем регионе Балтийского моря. Швеция и Россия недавно пережили два похожих теракта: совместная...
13 апреля 2017
Депортировать всех: Швеция готова к радикальным методам борьбы с террором
11 апреля, британская газета Daily Mail. «Не то чтобы это могло предотвратить теракт, который произошёл в пятницу (7 апреля — прим. ИА REGNUM ), но разве мы не можем лишить виз тех, кто поддерживает экстремизм?» — написал Норд в своем микроблоге в Twitter. Министр юстиции Швеции Морган Йоханссон...
11 апреля 2017
Прокуратура Швеции освободила второго подозреваемого в теракте в Стокгольме
Прокуратура Швеции заявила, что отменила арест второму подозреваемому в теракте в Стокгольме, сообщает Reuters. «По словам прокурора, подозрения ослабли, поэтому нет оснований держать арестованного под стражей», — говорится в заявлении прокуратуры. Ранее было принято решение, что он должен покинуть...
11 апреля 2017
В Стокгольме почтили память погибших в теракте
9 апреля на улицы Стокгольма вышли тысячи жителей, чтобы почтить память погибших 7 апреля в результате наезда грузовика на толпу людей, сообщает Die Tagesschau. Демонстрация прошла днем в центре столицы Швеции на месте теракта. Она началась с общенациональной минуты молчания, после чего прозвучали...
10 апреля 2017
В деле по теракту в Швеции — новый подозреваемый
Правоохранительные органы Швеции задержали еще одно лицо, подозреваемое в причастности к теракту в центре Стокгольма, унесшему жизни четырех человек, пишет новостное агентство AFP. «Могу подтвердить, что задержан второй человек», — сказала AFP судья Стокгольмского участкового суда Хельга Халлман...
10 апреля 2017
«Я — тот, кто это сделал»: шведский террорист сознался
Подозреваемый в совершении теракта в Швеции водитель угнанного грузовика, который 7 апреля в центре Стокгольма въехал в толпу людей, признался, что совершил эту атаку, унесшую жизни 4 человек, сообщает издание Expressen. Он сказал следователям, что доволен тем, что сделал, и что у него получило то...
10 апреля 2017
Президент Узбекистана выразил соболезннования в связи с терактом в Швеции
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил королю Швеции Карлу XVI Густаву послание с соболезнованиями «в связи с террористическим актом в городе Стокгольме, который повлек за собой человеческие жертвы», сообщает МИД Узбекистана. «Глава Узбекистана передал слова искреннего сочувствия и...
8 апреля 2017
Посол Швеции поблагодарил Россию за солидарность после теракта в Стокгольме
Посол Швеции в России Петер Эриксон поблагодарил российских граждан за сочувствие шведскому народу в связи с терактом в центре Стокгольма. «7/4/2017. Спасибо за ваше сочувствие», — написал шведский дипломат в своём микроблоге в Twitter. Сообщение он сопроводил фотографией с цветами, которые жители...
8 апреля 2017
В Facebook задержанного в Стокгольме нашли исламистские публикации
Предполагаемый исполнитель теракта в Стокгольме, задержанный ранее полицией, выражал симпатии террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передаёт Aftonbladet. Ссылаясь на свои источники, издание сообщает, что на странице подозреваемого в...
8 апреля 2017
Полиция в Стокгольме задержала ещё одного подозреваемого по делу о теракте
Шведская полиция задержала ещё одного подозреваемого в причастности к теракту в Стокгольме, передаёт издание Expressen. Сообщается, что операция по задержанию мужчины была проведена в Юльста — северном пригороде Стокгольма. На месте в этот момент находилось около 10 патрульных автомобилей...
8 апреля 2017
Данные о жертвах теракта в Стокгольме разнятся
Министерство здравоохранения Швеции сообщило, что жертвой террористического акта в Стокгольме стал один человек. Об этом сегодня, 7 апреля, передает Радио Швеции. Ранее шведские СМИ сообщали о пяти погибших. Главврач отдела здравоохранения администрации Стокгольма Йохан Братт заявил: «Пятнадцать...
7 апреля 2017
Уточнено число погибших и раненных при теракте в Стокгольме
Медики Швеции опубликовали уточненные данные о погибших и пострадавших от теракта в Стокгольме, сообщает агентство Reuters. Сообщается, что в результате наезда грузовика на толпу прохожих погиб один человек, пострадали 19 пешеходов, из которых девять находятся в тяжелом состоянии. Как сообщало...
7 апреля 2017