Посол Швеции поблагодарил Россию за солидарность после теракта в Стокгольме
Москва, 8 апреля, 2017, 04:01 — ИА Регнум. Посол Швеции в России Петер Эриксон поблагодарил российских граждан за сочувствие шведскому народу в связи с терактом в центре Стокгольма.
«7/4/2017. Спасибо за ваше сочувствие», — написал шведский дипломат в своём микроблоге в Twitter.
Сообщение он сопроводил фотографией с цветами, которые жители российской столицы принесли к зданию посольства Швеции.
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Напомним, днём 7 апреля на площади Сергельсторг в центре Стокгольма грузовой автомобиль совершил наезд на толпу людей. По данным полиции, жертвами стали четыре человека, ещё 15 человек получили ранения.
Власти Швеции расценивают произошедшее как террористический акт. По подозрению в причастности к преступлению задержаны несколько человек.
По информации СМИ, один из подозреваемых взял на себя ответственность за нападение. На его странице в соцсети Facebook найдены агитационные фильмы исламистов.
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