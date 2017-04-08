Москва, 8 апреля, 2017, 04:01 — ИА Регнум. Посол Швеции в России Петер Эриксон поблагодарил российских граждан за сочувствие шведскому народу в связи с терактом в центре Стокгольма.

Denghu Здание посольства Швеции в Москве

«7/4/2017. Спасибо за ваше сочувствие», — написал шведский дипломат в своём микроблоге в Twitter.

Сообщение он сопроводил фотографией с цветами, которые жители российской столицы принесли к зданию посольства Швеции.

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Напомним, днём 7 апреля на площади Сергельсторг в центре Стокгольма грузовой автомобиль совершил наезд на толпу людей. По данным полиции, жертвами стали четыре человека, ещё 15 человек получили ранения.

Власти Швеции расценивают произошедшее как террористический акт. По подозрению в причастности к преступлению задержаны несколько человек.

По информации СМИ, один из подозреваемых взял на себя ответственность за нападение. На его странице в соцсети Facebook найдены агитационные фильмы исламистов.

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