Стокгольм, 8 апреля, 2017, 03:04 — ИА Регнум. Предполагаемый исполнитель теракта в Стокгольме, задержанный ранее полицией, выражал симпатии террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передаёт Aftonbladet.

Simon Facebook

Ссылаясь на свои источники, издание сообщает, что на странице подозреваемого в соцсети Facebook были обнаружены агитационные фильмы группировки, а также фотографии жертв теракта на Бостонском марафоне 15 апреля 2013 года.

Установлено, что задержанный является отцом четверых детей и работает в строительной фирме. Знакомые мужчины не верят, что он мог совершить теракт, отмечая, что тот никогда не вёл разговоров о религии или политике, а думал лишь о заработке для своей семьи.

Отметим, что ранее в СМИ появилась информация, что задержанный взял на себя ответственность за теракт. Позднее была задержано ещё несколько подозреваемых в причастности к атаке. В настоящее время их допрашивает полиция.

Как передавало ИА REGNUM, 7 апреля на одной из центральных улиц Стокгольма грузовой автомобиль врезался в толпу людей. По данным полиции, жертвами стали четыре человека, ещё 15 человек получили ранения.

Власти Швеции расценивают произошедшее как террористический акт. Полицией уставлено, что автомобиль был угнан злоумышленником непосредственно перед совершением теракта.