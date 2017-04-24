Стокгольм, 24 апреля, 2017, 12:55 — ИА Регнум. Задержание еще одного подозреваемого по делу о теракте в шведской столице проведено правоохранительными органами, сообщили 24 апреля в пресс-службе стокгольмской полиции.

Victor Задержание

Операция по задержанию проведена в Швеции 23 апреля силами полиции и полиции безопасности. Подозреваемого вычислили, обработав большое количество информации.

Уточняется, что до 26 апреля будет определена мера пресечения в отношении подозреваемого.

Напомним, теракт в Стокгольме произошел 7 апреля 2017 года. Грузовик въехал в толпу людей в центре шведской столицы: погибли четыре человека и 15 были ранены.

Случившееся было квалифицировано властями столицы и полицией как теракт. По подозрению в причастности к теракту задержали 39-летнего гражданина Узбекистана Рахмата Акилова.

Акилов в ходе следственных мероприятий заявил, что является сторонником группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По его словам, он считает, что «бомбардировки в Сирии необходимо прекратить».