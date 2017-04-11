Стокгольм, 11 апреля, 2017, 17:08 — ИА Регнум. Начальник полиции шведского города Гётеборг Эрик Норд предлагает депортировать из Швеции всех радикально настроенных просителей убежища. Об этом сообщает сегодня, 11 апреля, британская газета Daily Mail.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миграция

«Не то чтобы это могло предотвратить теракт, который произошёл в пятницу (7 апреля — прим. ИА REGNUM ), но разве мы не можем лишить виз тех, кто поддерживает экстремизм?» — написал Норд в своем микроблоге в Twitter.

Министр юстиции Швеции Морган Йоханссон отреагировал на высказывания начальника полиции Гётеборга: «Я попрошу начальника полиции объясниться.И он это сделает». Он подчеркнул, что беженцы получили визы, потому что нуждаются в защите.

В интервью шведскому таблоиду Expressen Эрик Норд пояснил, что он не выступает против мусульман вообще, но считает, что те, кто поддерживает терроризм, не должны получать в Швеции убежище. Он напомнил, что пребывание беженцев в стране оплачивается из кармана шведских налогоплательщиков.

«Мы должны вести себя так, как будто находимся за обеденным столом. Если гость ведёт себя плохо, он должен покинуть дом», — считает Норд. «Ужасно, что мы разрешаем этим людям, находящимся на грани экстремизма, распространять здесь пропаганду и размахивать флагом ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — добавил он. По мнению начальника полиции Гётеборга,террористический акт, который произошёл в Стокгольме 7 апреля, продемонстрировал, что Швеция оказалась в «новой реальности».

Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что в 2016 году миграционные власти Швеции отказали в убежище подозреваемому в совершении теракта в Стокгольме 7 апреля — 39-летнему уроженцу Узбекистана Ракхмату Акилову. Мужчину должны были депортировать, однако он сумел скрыться от правоохранительных органов. По версии следствия, Акилов был за рулем угнанного грузовика, который въехал в толпу людей в центре Стокгольма. В результате теракта погибли четыре человека, еще 15 получили ранения.

Напомним, в 2015 году Швеция стала второй после Германии самой популярной страной для просителей убежища из Африки и Ближнего Востока, приняв 163 тыс. просителей убежища. На пике миграционного кризиса в скандинавскую страну ежедневно прибывало около 1500 беженцев.

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