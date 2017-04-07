Стокгольм, 8 апреля, 2017, 01:37 — ИА Регнум. Шведская полиция задержала ещё одного подозреваемого в причастности к теракту в Стокгольме, передаёт издание Expressen.

ROOKIE23 Задержание

Сообщается, что операция по задержанию мужчины была проведена в Юльста — северном пригороде Стокгольма. На месте в этот момент находилось около 10 патрульных автомобилей.

Подробностей о личности задержанного полиция пока не раскрывает.

Как передавало ИА REGNUM, 7 апреля на одной из центральных улиц Стокгольма грузовой автомобиль врезался в толпу людей. По данным полиции, жертвами стали четыре человека, ещё 15 человек получили ранения.

Власти Швеции расценивают произошедшее как террористический акт. Полицией уставлено, что автомобиль был угнан злоумышленником непосредственно перед совершением теракта.

Ранее правоохранители уже задержали мужчину, предположительно, находившегося за рулём грузовика. По сообщениям СМИ, задержанный взял на себя ответственность за нападение.