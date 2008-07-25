Ташкент, 8 апреля, 2017, 16:13 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил королю Швеции Карлу XVI Густаву послание с соболезнованиями «в связи с террористическим актом в городе Стокгольме, который повлек за собой человеческие жертвы», сообщает МИД Узбекистана.

Kremlin.ru Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

«Глава Узбекистана передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим», говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в центре Стокгольма грузовик врезался в толпу людей, в результате теракта погибли три человека.

Шведская полиция уже задержала подозреваемых в причастности к теракту.

По одной из версий, арестованный по подозрению в причастности к атаке в Стокгольме может являться выходцем из Узбекистана.