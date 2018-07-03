Поиски «нелояльных» в Прибалтике
Латвия открыла охоту на защитников прав русского населения
Преследование со стороны официальных структур правозащитников, выступающих за соблюдение прав русских в Латвии, стало уже привычным. Но даже на этом фоне последние расправы над Александром Гапоненко выглядят из ряда вон выходящими. О том, как, опираясь на абсолютно нереальные обвинения, латвийское...
3 июля 2018
Политзаключенные ЕС: преданные идеалы Европы
Рижский суд 21 июня на два месяца продлил содержание под стражей Александра Гапоненко. После того как Александр уже провёл два месяца в тюрьме. Задержание его было произведено в связи с предъявлением ему обвинения по ч. 1 ст. 80 Уголовного закона Латвии («деятельность, направленная против...
25 июня 2018
«Призрак КГБ» вызвал переполох в парламенте Литвы
В парламенте Литвы сегодня, 19 июня, началось рассмотрение предложения обнародовать фамилии признавшихся агентов КГБ, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Это предложение представил Збигнев Единский и другие члены Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС). К ним также...
19 июня 2018
Экс-премьер Литвы предположил, что правительством тайно руководит Росатом
Экс-премьер Литвы и экс-лидер консерваторов Андрюс Кубилюс задался вопросом, не руководит ли действующим правительством Литвы Саулюса Сквернялиса российская госкорпорация «Росатом», сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 14 июня. Политика возмущает, что на фоне заявлений властей о выходе Литвы...
14 июня 2018
В Литве сначала обвинили, потом оправдали Баниониса – с КГБ не сотрудничал
Нельзя признать, что Саулюс Сондецкис и Донатас Банионис втайне сотрудничали с КГБ. Об этом литовскому национальному вещателю LRT заявил председатель комиссии по люстрации Альгимантас Урмонас после того, как комиссия рассмотрела документы, опубликованные так называемым Центром геноцида и...
22 мая 2018
Подрядчика строительства аэропорта в Раменском хотят изгнать из Литвы
Староста фракции «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы Габриэлюс Ландсбергис и члены фракции Раса Юкнявичене, Лауринас Кащюнас обратились к премьеру Саулюсу Сквернялису, министру иностранных дел Линасу Линкявичюсу и Службе конкурсных закупок с предложением внести AviaAM Leasing и Avia...
11 апреля 2018
Литва обиделась на Израиль за обвинения в антисемитизме
МИД Литвы огорчился, что мировые СМИ, особенно в Израиле, обратили внимание на подготовку законопроекта, который позволит изымать из продажи любые товары, неугодные официальной пропаганде. Это касается и литературы о роли литовцев в Холокосте. Литовское издание Lietuvos žinios получило и сегодня, 9...
9 апреля 2018
Киев тщетно пытается захватить Россию, Литва – умы: Радио REGNUM
Химическая атака: боевики готовят удар по Дамаску; Номинальная дружба: Киев не стал рвать договор о дружбе с Россией; Политика Вильнюса: в Литве будут наказывать за инакомыслие; «Патриотическая иллюзия»: ВСУ не в силах захватить российский город; Оперативная реакция: сайты с порочащей информацией...
5 апреля 2018
В Литве собираются официально наказывать за инакомыслие
В парламенте Литвы на стадии рассмотрения в настоящий момент находятся предложения поправок к ряду законов, в случае принятия которых будет официально запрещена торговля товарами, «с помощью которых искажается или принижается история Литвы», сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 5 апреля. С...
5 апреля 2018
Криминальная разведка Литвы в 2017 году следила за тысячами людей
Литовская комиссия по парламентскому контролю над криминальной разведкой, осуществляя парламентский контроль над криминальной разведкой, предусмотренный в законе о криминальной разведке, на заседании выслушала генпрокурора Литвы Эвалдаса Пашилиса, представившего статистические данные за 2017 год о...
29 марта 2018
Лидер литовских правящих отверг обвинения в уязвимости из-за России
Литовская разведка обнародовала годовой отчет об угрозах для национальной безопасности. В отчете упоминается, что «Россия может шантажировать высокопоставленных литовских политиков и должностных лиц, используя карту КГБ или финансовые ресурсы». Консерватор Раса Юкнявичене заявила, что таким образом...
26 марта 2018
У литовских политиков требуют отказаться от бизнеса с Россией
Заместитель председателя литовского парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне консерватор Раса Юкнявичене предлагает спикеру Сейма призвать лидеров политических партий и правительство подготовить четкий план действий, в котором были бы предусмотрены «способы борьбы с угрозами...
26 марта 2018
В Литве рассказали, как «храбро отражают» хакерские атаки со стороны России
В Литве сегодня, 22 марта, представлен ежегодный доклад о кибернетической ситуации, в котором сказано, что страна сталкивается с «всё более серьезными угрозами в цифровом пространстве», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Как утверждает министр обороны Литвы Раймондас Кароблис, ответственные...
22 марта 2018
Прокуратура в Литве настаивает на ужесточении наказания критикам НАТО
Клайпедская окружная прокуратура обжаловала оправдательный приговор в деле о создании «антиконституционных группировок и публичных призывах силой нарушить суверенитет Литвы», сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 21 марта. Об этом говорится в официальном заявлении окружной прокуратуры...
21 марта 2018
Запад мощно атакует Россию, НАТО её боится: Радио REGNUM
Новые санкции: США ввели ограничительные меры в отношении России; Чувство тревоги: модернизация российской армии пугает НАТО; Солидарность четырех: выпущено заявление по делу Скрипаля; Очередной повод: Европарламенту не нравятся «действия России в Сирии»; Градус русофобии: литовские промышленники...
16 марта 2018
Литовские промышленники оправдываются, что они не «засланцы» России
Конфедерацию промышленников Литвы, которая объединяет практически весь крупный бизнес Литвы, обвиняют в скрытой «пророссийской позиции». Якобы предприниматели только на словах высказываются за полный энергетический разрыв с Востоком, а на самом деле лоббирую интересы России как в газовой отрасли...
15 марта 2018
«Мы проиграли Кремлю»: «агент «Росатома» в Литве сохранил место в сейме
Члены литовского парламента сегодня, 13 марта, во время пленарного заседания решили, что нарушивший Конституцию и присягу парламентарий Миндаугас Бастис остается в сейме, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Представители оппозиции указывают пальцем на «аграриев», между тем спикер Сейма Викторас...
13 марта 2018
В парламент Литвы внесли поправки с целью усложнения миграции граждан РФ
Члены парламентской фракции «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы Аудронюс Ажубалис и Лауринас Кащюнас зарегистрировали в сейме Литвы поправки к закону, в которых предлагается сконцентрировать главные функции миграционного контроля в одном ответственном специализированном учреждении — в...
7 марта 2018
В Литве вынесли приговор противникам НАТО и ЕС
В Литве сегодня, 26 февраля, оглашён приговор трём гражданам Литвы, которых обвиняли в покушение на государственный строй, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В уголовном деле 59-летний Жильвинас Разминас обвинялся в создании организаций, у которых была цель «незаконно изменить конституционный устой...
26 февраля 2018
Мэр Риги — о приложении «Друг языка»: Теперь и у нас можно жаловаться
Запуск Центром государственного языка Латвии мобильного приложения «Друг языка» — это «ответ» на эстонскую инициативу введения электронных видов на жительство и собственной криптовалюты, написал Нил Ушаков, мэр Риги, в Facebook. Комментируя введение мобильного приложении «Друг языка», которое...
1 февраля 2018