Рига, 3 июля, 2018, 07:07 — ИА Регнум. Александр Гапоненко — профессор, член Нью-Йоркской академии наук, директор Института европейских исследований», руководитель Прибалтийского филиала Изборского клуба, яркий публицист и общественный деятель. Вся «вина» его состоит в том, что он осмелился «покуситься на святое» для латышских властей. Его критика запрета преподавания в русских школах на русском языке стала для местных националистических властей поводом дать команду «фас» своей охранке.

Ярошенко Николай Александрович. В пересыльной тюрьме. 1876

Но глубинная причина, возможно, состоит также и в том, что Гапоненко со своими единомышленниками боролся против преследования латвийских правозащитников, указывал на недопустимость преследования по политическим причинам. И даже поднял вопрос о необходимости привлечения к уголовной ответственности начальника полиции безопасности Латвии Нормунда Межветиса посредством Международного уголовного суда в Гааге. Так не стало ли дело, сфабрикованное против Гапоненко, попыткой личной мести?

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