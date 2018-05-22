Вильнюс, 22 мая, 2018, 10:47 — ИА Регнум. Нельзя признать, что Саулюс Сондецкис и Донатас Банионис втайне сотрудничали с КГБ. Об этом литовскому национальному вещателю LRT заявил председатель комиссии по люстрации Альгимантас Урмонас после того, как комиссия рассмотрела документы, опубликованные так называемым Центром геноцида и сопротивления жителей Литвы. Между тем близкие известных дирижера и актера говорят, что, возможно, будут обращаться в суд.

Саулюс Сондецкис

«Межведомственная комиссия по оценке деятельности лиц, втайне сотрудничавших со спецслужбами СССР, не может признать, что граждане Литвы Саулюс Сондецкис и Донатас Банионис втайне сотрудничали с КГБ», — говорится в письмах, которое получили близкие Сондецкиса и Баниониса.

Сын известного дирижера Саулюс Сондецкис — младший говорит, что, возможно, будет обращаться в суд, но пока что не подтвердил, что сделает такой шаг.

«Мы и без выводов Комиссии по люстрации можем выиграть любой суд. Во-первых, мой отец и Банионис мертвы — поскольку люди не могут защищать себя, нарушается Венская конвенция», — сказал Сондецкис-младший.

По словам сына Баниониса Раймундаса, близкие актера пока не определились по поводу дальнейших действий.

«Только в пятницу мы получили эту новость, нужно все обдумать, какие возможны дальнейшие наши шаги, посоветоваться с сыном Сондецкиса, другими близкими. Но новости, конечно, не удивили, удивила ранее появившаяся новость о сотрудничестве», — сказал сын известного актера.

Председатель комиссии по люстрации подтвердил, что комиссия установила, что Сондецкис и Банионис не сотрудничали с ГБ.

«Центр геноцида и сопротивления жителей Литвы сообщил, что есть данные, подозрения в сотрудничестве. Этикетка наклеена, стигматизация, подозрения есть, они вызывают разные нехорошие мысли, а наша комиссия решила, что нельзя утверждать, будто они сотрудничали, потому что нет данных. А источник тех данных, которые есть у центра геноцида, может быть разный, например, провокации», — сказал Урмонас.

По его словам, этот вывод комиссии может быть использован в возможных судебных процессах, если они будут инициированы.

«Допустим, относительно требования опровергнуть данные, опубликованные центром», — говорит Урмонас.

Читайте также: В Литве оправдываются за «агента КГБ» Донатаса Баниониса

По его мнению, Центр геноцида и сопротивления жителей Литвы перед публикацией документов КГБ о Сондецкисе и Банионисе в первую очередь должен быть обратиться в Комиссию по люстрации.

«Центр повел себя безответственно. По моему мнению, нужно было такие подозрения пропустить через комиссию. Сейчас эти подозрения висят как игрушки на судьбах людей, а ведь у этих людей есть дети, внуки. В правовом государстве такого не должно быть», — сказал председатель комиссии по люстрации.

Читайте также: Нагнетание охоты на ведьм в Литве ловко обходит правящих «демократов»

Директор Центра геноцида и сопротивления жителей Литвы Тересе Бураускайте утверждает, что опубликованные центром документы не оценивают, сотрудничали упоминаемые лица с КГБ или нет.

Наш долг — публиковать документы, мы никаких вердиктов не выносим. Работа Комиссии по люстрации — рассматривать и делать вывод. Почему-то считается, что если мы опубликуем документ, то это уже окончательное решение. Документ есть документ. Такой, какой есть, выписки из журнала публиковались пять лет, там самая разная информация. Мы написали преамбулу, в которой указано, как оценивать публикуемый нами материал, и на этом наша миссия, кажется, заканчивается. А то, что они обратились, и что было признано, что они не сотрудничали, так это очень хорошо», — сказала Бураускайте. Она уверяет, что возглавляемое ей учреждение следует закону и сделало все, как в нем предусмотрено.

Читайте также: От руки и разными чернилами: в Литве высказались о списке «агентов КГБ»

«Но у людей есть гражданский долг обращаться в суд, и тогда уже посмотрим, каким будет вердикт суда — могли мы публиковать этот журнал или нет. Их фамилии — всего лишь записи в журнале, а регистрационный журнал мы публикуем как целостный документ, дополненный комментариями. Этот документ — в Особом архиве Литвы, и все могут пользоваться документом, видеть эти фамилии», — сказала собеседница.

Бывший многолетний директор учреждения, историк Даля Куодите утверждала LRT, что для того чтобы публиковать данные о сотрудничестве людей с КГБ, необходимо строго придерживаться законов, доказать, что лица сознательно работали заодно со спецслужбами. В случае Сондецкиса, Баниониса, по мнению Куодите, Центр геноцида и сопротивления жителей Литвы повел себя непрофессионально, потому что руководствовался отрывками из документа. Кроме того, историк сомневается, что регистрационный журнал, созданный агентами КГБ, может быть надежным документом.

Читайте также: Литовский мёртвый сезон, до которого не дожил Банионис

«В этом случае не знаю, почему центр, которому было поручено публиковать документы, взял этот журнал как документ, даже не поняв, что это за документ. Мне кажется, что такой документ должен быть на последнем месте, особенно когда речь идет о лицах, сотрудничество которых с КГБ доказать невозможно. Здесь словно бросить зловонный предмет на вентилятор и ждать, что будет дальше», — говорит Куодите.

Читайте также: Клинцевич: Обвинение Баниониса — мелкая и подлая месть

Однако, по ее словам, как опубликованная учреждением информация о том, что Сондецкис и Банионис сотрудничали с КГБ, так и вывод комиссии по люстрации, согласно которому нет данных, позволяющих решать о их сотрудничестве, по сути обладают одинаковой юридической силой.

«Я считаю, что близким Сондецкиса и Баниониса, наверное, нужно было такое решение, чтобы было чем аргументировать свою версию», — сказала она.

Между тем другой историк, консерваторо Арвидас Анушаускас, работавший центре, удивлен решению комиссии по люстрации.

«Комиссия по люстрации вела расследования относительно живых людей. Решения в отношении мертвых вообще не принимались, потому что этих людей не пригласишь для дачи показаний. Для меня такие заочные решения выглядят странно, если знать о неполноте такой информации», — сказал он.

По его словам, что бы ни решила комиссия по люстрации, содержание документов о деятельности Сондецкиса, Баниониса не изменишь.

«Комиссия по люстрации не может изменить документы. Только личное признание человека может обусловить содержание такого документа таким образом, что фамилия признавшегося лица может быть затушевана. Но если человек вовремя этого не сделал, фамилия остается», — сказал историк-политик.

Читайте также: Литва: Донатас Банионис — агент КГБ СССР