Экс-премьер Литвы предположил, что правительством тайно руководит Росатом
Вильнюс, 14 июня, 2018, 15:25 — ИА Регнум. Экс-премьер Литвы и экс-лидер консерваторов Андрюс Кубилюс задался вопросом, не руководит ли действующим правительством Литвы Саулюса Сквернялиса российская госкорпорация «Росатом», сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 14 июня.
Политика возмущает, что на фоне заявлений властей о выходе Литвы из БРЭЛЛ, синхронизации с системами континентальной Европы, провозглашении Белорусской АЭС «опасной», принятия закона о запрете экспорта электроэнергии с БелАЭС, власти на самом деле укрепляют ЛЭП с Белоруссией, что в будущем даст техническую возможность экспортировать электричество со строящейся БелАЭС.
«Действительно ли власть Литвы не намерена помогать проекту Белорусской АЭС? После прошедшей в выходные на телеканале LRT программы «Недельная панорама», посвященной странным энергетическим проектам этих дней, за которыми, можно подозревать, торчат уши Белорусской АЭС, министерство энергетики в понедельник сделало заявление и назвало непорядочным политиканством возникающие в обществе сомнения, не является ли так называемый проект реконструкции сети электропередачи Северо-Восточной Литвы мерой, которая надолго утвердит тесные связи электроэнергетических систем Литвы и Белоруссии. Стоит напомнить, что этот проект предусматривает модернизацию электрораспределительных устройств в Утене и Висагинасе, отсоединение ныне действующей магистральной линии в Белоруссию, но еще две ныне действующие линии будут оставлены, и они будут присоединены к модернизуемым распределительным устройствам. Стоит отметить, что этот проект планируется закончить весной 2021 года, после того как согласно планам уже должна начать работу Белорусская АЭС», — пишет на своей странице в социальной сети Facebook Кубилюс.
Он напомнил, что в 2017 году парламент Литвы принял закон, согласно которому после начала эксплуатации Белорусской АЭС электричество из Белоруссии не может попадать на электрорынок Литвы и Белоруссия не сможет использовать Круонисскую гидроаккумуляционную электростанцию для резерва АЭС.
«Тогда возникает вопрос — почему именно мы должны оставить те две лини, которые ведут из Островца в Игналину, если в то время мы сможем принимать из Белоруссии только небольшие потоки системных услуг? Ведь сегодня у нас есть еще две мощные линии в Восточную Литву из Гродно и Молодечно, а все страны Прибалтики с Россией соединяет еще множество линий разной мощности. Неужели их не хватает для обеспечения надежности системы? Ведь мы сами решили, что в будущем для синхронной работы с Польшей хватит одной двухзвенной линии. Между тем министерство в своем заявлении утверждает, что эти две линии из Островца в Игналину необходимы для обеспечения надежности системы. Это не очень убедительное утверждение, если министерство на самом деле хочет синхронизироваться с Польшей через одну линию и уже в следующем году провести испытания и посмотреть, как электроэнергетическая система стран Прибалтики будет работать в независимом режиме», — рассуждает политик.
Он желает видеть «более ясные и обоснованные ответы министерства и действия, а не обвинения в политиканстве и ничем не обоснованные заклинания, которые, кажется, нужны для того, чтобы оправдаться, почему нужно сохранить линии, которые нужны только для подержания жизнеспособности кольца БРЭЛЛ и сохранения зависимости от России».
«И которые нужны только самой Белорусской АЭС, которую строит Росатом. А о его сегодняшней деятельности в Литве и активном влиянии на политику только что рассказало расследование Комитета по национальной безопасности и обороне. Кто знает, может, Росатом оказывает влияние и на сегодняшние проекты строительства распределительных устройств в Литве?», — задаётся вопросом Кубилюс.
Российская госкорпорация «Росатом» в Литве названа угрозой национальной безопасности, в выводах расследования парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне говорится, что компания якобы грубо вмешивалась во внутренние дела Литве. Тем временем Белорусская АЭС в Литве названа «небезопасной» и также «угрозой государству».