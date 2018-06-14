Вильнюс, 14 июня, 2018, 15:25 — ИА Регнум. Экс-премьер Литвы и экс-лидер консерваторов Андрюс Кубилюс задался вопросом, не руководит ли действующим правительством Литвы Саулюса Сквернялиса российская госкорпорация «Росатом», сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 14 июня.

Em-group.ru Росатом

Политика возмущает, что на фоне заявлений властей о выходе Литвы из БРЭЛЛ, синхронизации с системами континентальной Европы, провозглашении Белорусской АЭС «опасной», принятия закона о запрете экспорта электроэнергии с БелАЭС, власти на самом деле укрепляют ЛЭП с Белоруссией, что в будущем даст техническую возможность экспортировать электричество со строящейся БелАЭС.

«Действительно ли власть Литвы не намерена помогать проекту Белорусской АЭС? После прошедшей в выходные на телеканале LRT программы «Недельная панорама», посвященной странным энергетическим проектам этих дней, за которыми, можно подозревать, торчат уши Белорусской АЭС, министерство энергетики в понедельник сделало заявление и назвало непорядочным политиканством возникающие в обществе сомнения, не является ли так называемый проект реконструкции сети электропередачи Северо-Восточной Литвы мерой, которая надолго утвердит тесные связи электроэнергетических систем Литвы и Белоруссии. Стоит напомнить, что этот проект предусматривает модернизацию электрораспределительных устройств в Утене и Висагинасе, отсоединение ныне действующей магистральной линии в Белоруссию, но еще две ныне действующие линии будут оставлены, и они будут присоединены к модернизуемым распределительным устройствам. Стоит отметить, что этот проект планируется закончить весной 2021 года, после того как согласно планам уже должна начать работу Белорусская АЭС», — пишет на своей странице в социальной сети Facebook Кубилюс.

Он напомнил, что в 2017 году парламент Литвы принял закон, согласно которому после начала эксплуатации Белорусской АЭС электричество из Белоруссии не может попадать на электрорынок Литвы и Белоруссия не сможет использовать Круонисскую гидроаккумуляционную электростанцию для резерва АЭС.

«Тогда возникает вопрос — почему именно мы должны оставить те две лини, которые ведут из Островца в Игналину, если в то время мы сможем принимать из Белоруссии только небольшие потоки системных услуг? Ведь сегодня у нас есть еще две мощные линии в Восточную Литву из Гродно и Молодечно, а все страны Прибалтики с Россией соединяет еще множество линий разной мощности. Неужели их не хватает для обеспечения надежности системы? Ведь мы сами решили, что в будущем для синхронной работы с Польшей хватит одной двухзвенной линии. Между тем министерство в своем заявлении утверждает, что эти две линии из Островца в Игналину необходимы для обеспечения надежности системы. Это не очень убедительное утверждение, если министерство на самом деле хочет синхронизироваться с Польшей через одну линию и уже в следующем году провести испытания и посмотреть, как электроэнергетическая система стран Прибалтики будет работать в независимом режиме», — рассуждает политик.

Он желает видеть «более ясные и обоснованные ответы министерства и действия, а не обвинения в политиканстве и ничем не обоснованные заклинания, которые, кажется, нужны для того, чтобы оправдаться, почему нужно сохранить линии, которые нужны только для подержания жизнеспособности кольца БРЭЛЛ и сохранения зависимости от России».

«И которые нужны только самой Белорусской АЭС, которую строит Росатом. А о его сегодняшней деятельности в Литве и активном влиянии на политику только что рассказало расследование Комитета по национальной безопасности и обороне. Кто знает, может, Росатом оказывает влияние и на сегодняшние проекты строительства распределительных устройств в Литве?», — задаётся вопросом Кубилюс.

Российская госкорпорация «Росатом» в Литве названа угрозой национальной безопасности, в выводах расследования парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне говорится, что компания якобы грубо вмешивалась во внутренние дела Литве. Тем временем Белорусская АЭС в Литве названа «небезопасной» и также «угрозой государству».