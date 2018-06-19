Вильнюс, 19 июня, 2018, 17:31 — ИА Регнум. В парламенте Литвы сегодня, 19 июня, началось рассмотрение предложения обнародовать фамилии признавшихся агентов КГБ, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Это предложение представил Збигнев Единский и другие члены Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС). К ним также присоединился Пятрас Гражулис. Инициаторы предлагают с 1 января рассекретить все данные о зарегистрированных, признавшихся и поставленных на учет лиц, сотрудничавших с КГБ. Члены Сейма, поддерживающие это предложение, уверяют, что очень важно обнародовать фамилии агентов КГБ из-за постоянно появляющихся в обществе спекуляций.

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Оппоненты критикуют решение, подчеркивая, что таким образом будут обнародованы фамилии тех, кто, надеясь на конфиденциальность, признался и предоставил много полезной информации службам безопасности Литвы.

Консерватор Миколас Маяускас отметил, что рассекретить тайную информацию могут только главы соответствующих учреждений. По его словам, такое решение Сейма продемонстрировало бы недоверие к службам безопасности и их руководителям.

Консерватор Раса Юкнявичене отметила, что этот проект «выгоден российской ФСБ».

«Именно ФСБ Кремля хочет отомстить людям, которые проявили лояльность по отношению к государству и признались. Без списка они сейчас не могут шантажировать этих людей», — уверяет Юкнявичене.

«Поведение человека, который представил это предложение, говорит о желании помочь ФСБ. Все, кто голосует за этот проект, поможет Кремлю отомстить этим людям», — сказала консерватор.

Несмотря на критику оппозиции, проект был представлен на рассмотрение и внесен в программу работ весенней сессии Сейма.

«Почему все боятся предложить такой закон?», — удивляется Гражулис. «Если лицо занимает ответственную должность, то такой закон выведет его на свет… Может, здесь кто-то прячется, какая-то крупная рыбка», — рассуждает Гражулис, интересуясь, чего так боятся консерваторы.

В Литве в обществе время от времени появляются разговоры о том, что действующая президент Литвы Даля Грибаускайте могла быть агентом КГБ, однако в СМИ эта тема широко не поднимается.

Консерватор Римантас Йонас Дагис отметил, что у Литвы нет всех документов и фактов об обстоятельствах деятельности лиц, сотрудничавших КГБ. «Рассмотрение этого вопроса означает, что мы не только сомневаемся в нашем государстве, но и на самом деле служим тому, кому вы, может, подсознательно хотите послужить», — пояснил он.

Представитель ИАПЛ-СХС Ярослав Наркевич утверждал, что рассмотрение этого вопроса — большая победа.

«Мы пытаемся бойкотировать даже представление вопроса», — удивлялся он сопротивлению оппозиции. «Может, ваша мобилизация означает что-то другое? Не нужно бояться. Открытость, прозрачность победят», — сказал он консерваторам.

Член Сейма Витаутас Камблявичюс назвал консерваторов «врагами Литвы» и заявил, что больше всего агентов КГБ скрывается среди социал-демократов и консерваторов. По его словам, обнародование фамилий всех агентов КГБ станет «очищением государства».

Единский, представляя поправки к закону, с трибуны пообещал новые, «интересные факты». По его словам, то, что в общественном пространстве ходят слухи о мнимых связях актера Донатаса Баниониса и других известных личностей с КГБ, говорит о том, что этот вопрос нужно предать огласке. «Почему деятельность агентов КГБ и лиц, сотрудничавших с ним, стала государственной тайной?», — задал риторический вопрос Единский.

«У Расы Юкнявичене хорошо получалось командовать армией, но сказки сочинять у нее тоже прекрасно получается», — сказал представитель ИАПЛ-СХС, уверяя, что его контакты с Россией — клевета. Он уверял, что у него есть сведения из неофициальных источников, что Центральная избирательная комиссия не проверяет кандидатов на сотрудничество с КГБ. «Кандидаты в Сейм в 2016 году по пункту 9.1 не проверялись», — сказал Единский.

Это положено по закону, но в итоге ЦИК Литвы подтвердил обоснованность заявления политика — действительно не проверялись.

«Есть основание предполагать, что и в Сейме, и в других структурах есть лица, которые не признались», — пояснил он.

Габриэлюс Ландсбергис попросил сделать перерыв в рассмотрении этого вопроса и потребовал вызвать главу ДГБ, чтобы тот представил мнение учреждения. «Сколько еще может продолжаться этот политический цинизм?» — риторически спросил он, призывая сохранить «честь государства».