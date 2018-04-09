Вильнюс, 9 апреля, 2018, 16:55 — ИА Регнум. МИД Литвы огорчился, что мировые СМИ, особенно в Израиле, обратили внимание на подготовку законопроекта, который позволит изымать из продажи любые товары, неугодные официальной пропаганде. Это касается и литературы о роли литовцев в Холокосте. Литовское издание Lietuvos žinios получило и сегодня, 9 апреля, опубликовало разгневанные комментарии посла Литвы в Израиле, а ИА REGNUM перевело на русский язык основные тезисы:

Бельмиро де Альмейда. Ссора. 1887

«Мы часто решаем не реагировать на такие вещи. (…) Но на этот раз мы среагируем», — сказал посол Литвы в Израиле Эдминас Багдонас изданию Lietuvos žinos.

Начавшиеся в сейме рассуждения о запрете торговли товарами, которые искажают или принижают историю Литвы и вызывают угрозу для государственности Литвы, вызвали реакцию за границей. На эту тему в израильской прессе появились статьи — якобы это может быть ответом на такие книги, как «Наши» Руты Ванагайте. Это не первый раз за последнее время, когда на Литву и литовцев пытаются набросить тень антисемитизма. В марте сообщалось, что литовцы самые ярые ненавистники евреев в Центральной Европе. 30 марта во влиятельном американском издании The New York Times появилась статья, в которой Литва обвиняется в желании скрыть осуществленный в стране Холокост.

Посол Литвы в Израиле Багдонас, отвечая на вопрос Lietuvos žinos, фигурирует ли в общественном пространстве Израиля имидж литовца-антисемита, утверждал, что в последнее время, особенно после событий, в центре которых оказалась Ванагайте, ситуация обострилась. Однако, по словам посла, он всего несколько раз слышал радикальные заявления — такое мнение точно не доминирует в обществе.

«Конечно, после разных побуждений, заявлений, акций, которые Рута организует здесь, где такие вещи активно обсуждаются, они становятся всё более частыми», — рассказывает Багдонас.

В Литве сейчас работает более 100 центров терпимости, в системе просвещения Холокост также очень важен, выпускается немало книг о Холокосте. «Не знаю, почему Рута говорит, что она первая, что она ледокол в этом вопросе. Только в посольстве в Тель-Авиве у нас более 40 книг о Холокосте. Почему она решила, что она первая — не знаю, это очередная ложь», — сказал посол Литвы.

Посол подчеркнул, что такие вещи не помогают укреплять связи между государствами. Также «медвежью услугу» оказала распространенная новость о шествии 11 марта, якобы это марш нацистов и антисемитов. Так что и жители страны, в которой происходят такие вещи, тоже антисемиты.

«Лозунг «Литва для литовцев», скандируемый 11 марта во время шествий в Вильнюсе и Каунасе, заставляет людей делать определенные выводы. Местные жители задают вопрос — что это значит? Будет ли для нас здесь место? Такой вопрос вполне естественен. Этот лозунг, конечно, точно не стимулирует взаимопонимание и сотрудничество», — сказал посол.

Свежая новость об ограничении свободы слова — похожий случай. «У некоторых людей возникает желание создать такие настроения, поэтому они во всем этом законопроекте увидели именно то предложение, которое можно интерпретировать по-разному. Мы часто решаем не реагировать на такие вещи. Нет смысла в том, чтобы те же самые люди — Зурофф, Кац — отвечали на те же самые вопросы. Нет ни желания, ни возможностей, ни, в конце концов, какой-либо рациональности. Но на этот раз мы среагируем, — сказал посол Литвы в Израиле Багдонас. — В таких случаях мы реагируем, пишем СМИ. У посольства прекрасные отношения с Jerusalem Post и другими основными газетами. Если появляется проблема, разные фейковые новости, которые распространяют люди, фамилии которых вам прекрасно известны, мы ее решаем».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве были изъяты из продажи все книги литовской писательницы Руты Ванагайте, которая стала всемирно известной благодаря документальной работе о роли литовцев в Холокосте — книге «Наши». Формальным поводом для изъятия стало решение частных издательств после того, как Ванагайте публично усомнилась в героизации так называемых «лесных братьев», однако и до этого заявления Ванагайте в Литве называли «предательницей» за показанный масштаб участия литовцев в истреблении евреев. Тем временем в сейме Литвы начали рассматривать специальный закон, который позволяет уже государству изымать из продажи товары, которые опровергают официальную литовскую пропаганду.