Теракты в Париже 13 ноября 2015 года
Болгария экстрадирует в Бельгию осужденного за терроризм марокканца
Коллегия районного суда болгарского города Ямбол постановила выдать бельгийским властям 37-летнего подданного королевства Бельгия марокканского происхождения Ясина Ласири, обвиняемого Брюсселем в международном терроризме. Об этом 22 ноября информировало софийское издание «Монитор». Ласири...
22 ноября 2021
В Париже будет построен музей жертв терроризма
По случаю Национального дня памяти жертв терроризма президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о проекте создания мемориального музея жертв терроризма. Об этом 11 марта сообщает Le Parisien После множества терактов произошедших за последнее десятилетие во Франции Эммануэль Макрон хочет воздать...
11 марта 2021
Премьер-министр Франции почтит память погибших в терактах 2015 года
Спустя ровно 5 лет после терактов 2015 года на стадионе «Стад де Франс» и в других местах Парижа премьер-министр Франции Жан Кастекс почтил память погибших. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщает Reuters. Глава французского правительства уже возложил цветы у стадиона и намеревается посетить другие...
13 ноября 2020
Во Франции вспомнили жертв терактов 13 ноября
Спустя четыре года после самых крупных терактов в истории Франции члены правительства и другие официальные лица почтили память погибших в результате террористических атак, сообщает AFP. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал граждан страны вспомнить данное обещание «сохранить народное единство...
14 ноября 2019
Суд по делу о терактах в Париже в 2015 году начнётся весной 2020 года
Судебное разбирательство по делу о терактах, совершённых в январе 2015 года во Франции, начнутся в ближайшие полгода. Об этом сегодня, 23 октября, со ссылкой на адвокатов и источник в судебной инстанции сообщает газета Le Figaro. Читайте также: По делу о нападении на Charlie Hebdo задержаны десять...
23 октября 2019
В Бельгии арестован подозреваемый в причастности к терактам в Париже
Правоохранительные органы Бельгии арестовали в конце декабря человека, который подозревается в том, что предоставил оружие террористам, совершим ряд терактов в Париже 13 ноября 2015 года, сообщает французский телеканал BFM TV. Соответствующее заявление сделали 9 января в федеральной прокуратуре...
9 января 2019
В Париже вспоминают жертв терактов 13 ноября 2015 года
В Париже сегодня, 13 ноября, проходят траурные мероприятия в память о жертвах серии терактов, совершенных три года назад, сообщает Le Figaro. По данным издания, траурные мероприятия начались в 09:00 (13:00 мск) у стадиона «Стад де Франс», куда прибыли премьер-министр страны Эдуар Филипп, мэр Парижа...
13 ноября 2018
Парижанка выдала себя за жертву теракта 13 ноября и получила тюремный срок
33-летняя парижанка Александра Дамьян приговорена к шести месяцам тюремного заключения без права на досрочное освобождение за выдачу себя за жертву террористического акта 13 ноября 2015 года, пишет газета Le Figaro 16 октября. Женщина обвинена в мошенничестве и даче ложных показаний. Она обманула...
16 октября 2018
Французские ультраправые не пустили мусульманского рэпера в «Батаклан»
Французский рэпер-мусульманин Medine отменил выступление в концертном зале «Батаклан» в париже под давлением ультраправых, 21 сентября передает агентство Associated Press. Широко известный в узких кругах исполнитель заявил в Twitter, что отменяет шоу из соображений безопасности и в знак уважения к...
21 сентября 2018
Во Франции под стражу помещен подозреваемый в причастности к ИГИЛ* беженец
Власти Франции поместили 8 июня под стражу иракского беженца из-за подозрений в том, что он занимал видное место в террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает американское агентство Associated Press. По словам прокурора...
8 июня 2018
Суд Ирака приговорил участника терактов в Брюсселе и Париже к повешению
Подданный Бельгии приговорен в Ираке к повешению за соучастие в организации терактов в Париже (2015 год) и Брюсселе (2016 год), передает 22 мая телеканал Sky News Arabia. Центральный уголовный суд Ирака признал мужчину 1998 года рождения виновным в совершении преступлений в рядах террористической...
22 мая 2018
Францию возмутило заявление Трампа о парижских терактах
Предположение Дональда Трампа о меньшем количестве жертв парижских терактов в условиях свободного оборота оружия вызвало резкое осуждение французского МИД. Президенту США следует уважать память погибших, говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства. «Франция выражает свое твердое...
6 мая 2018
Парижский террорист признан виновным в покушении на полицейских
Единственный оставшийся в живых подозреваемый в совершении терактов в Париже в 2015 году Салех Абдеслам признан виновным в покушении на убийство бельгийских полицейских, сообщает 23 апреля BBC. Приговор вынес суд Бельгии, при этом обвиняемый еще до слушаний отказался отвечать на вопросы и...
23 апреля 2018
Теракт в Париже в 2015 году: в Брюсселе начался суд над подозреваемым
В Брюсселе начинается судебный процесс в отношении гражданина Бельгии Салаха Абдеслама, который является главным обвиняемым в парижских терактах 2015 года. Об этом сообщает ТАСС. «Изначально первое заседание было намечено на 18 декабря 2017 г., однако за несколько дней до этой даты суд объявил о...
5 февраля 2018
В Бельгии отменен суд над участником теракта 2015 года в Париже
Бельгийский суд отменил разбирательство по делу Салаха Абдеслама, который обвиняется в причастности к кровавой атаке «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 2015 года в Париже, передает Reuters. Согласно заявлению суда, разбирательство перенесено на...
15 декабря 2017
Во Франции снято чрезвычайное положение, действовавшее с ноября 2015 года
Режим чрезвычайного положения, введенный во Франции после терактов 13 ноября 2015 года, больше не действует на территории Франции с 1 ноября, сообщает Le Figaro. Соответствующий закон ранее, 30 октября подписал главы Елисейского дворца Эммануэль Макрон. По его словам, подписанный им Закон о...
1 ноября 2017
В Париже судят сообщников организатора теракта 2015 года
В Париже предстали перед судом сообщники организатора террористической атаки 2015 года, жертвами которой стали 130 человек, передает Associated Press. Житель парижского пригорода Джавад Бендуад и еще один человек, имя которого не раскрывается, обвиняются в укрывательстве террористов, в том числе —...
9 сентября 2017
Наезд на французских военных: Задержан еще один подозреваемый
Правоохранительные органы Франции задержали 16 августа предположительного родственника мужчины, подозреваемого в совершении наезда на военнослужащих армии страны в одном из пригородов Парижа, сообщает BFM TV. Как отметили в полиции, мужчина был задержан в Марселе в рамках расследования нападения на...
17 августа 2017
The Daily Express: Французские силовики – удобная мишень для террористов
«Нынешняя система антитеррора во Франции нежизнеспособна, она не работает, а только открывает террористам возможности прицельно и без помех бить по новым мишеням», — заявил корреспонденту The Daily Express французский консультант по вопросам контртерроризма Ян Сен-Пьер. По словам эксперта...
11 августа 2017
Власти Франции подтвердили задержание подозреваемого в наезде на солдат
Премьер-министр Франции Эдуард Филипп подтвердил информацию о том, что полиция арестовала подозреваемого в нападении на французских солдат в пригороде Парижа, 9 августа сообщает Reuters. Читайте также: Глава минобороны Франции решительно осудила наезд на своих подчиненных «Подозреваемый, который...
9 августа 2017