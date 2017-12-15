Брюссель, 15 декабря, 2017, 18:12 — ИА Регнум. Бельгийский суд отменил разбирательство по делу Салаха Абдеслама, который обвиняется в причастности к кровавой атаке «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 2015 года в Париже, передает Reuters.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цветы в память о жертвах теракта

Согласно заявлению суда, разбирательство перенесено на неопределенный срок. Дату нового заседания по делу Абдеслама судьи намерены назначить в понедельник 18 декабря.

Перенос судебного разбирательства произошел по инициативе адвокатов подозреваемого, которые затребовали больший срок на ознакомление с материалами дела.

Гражданин Бельгии Салах Абдеслам считается последним из оставшихся в живых членов группы, совершившей теракт в ноябре 2015 года в Париже, ответственность за который взяло на себя «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, 13 ноября 2015 года группа боевиков совершила серию терактов во французской столице. В результате нападений на стадион «Стад де Франс» в Сен-Дени, расстрела посетителей нескольких ресторанов и концертного зала «Батаклан» погибло более 130 человек.

После теракта 2015 года власти Франции ввели в стране чрезвычайное положение, которое было снято только в ноябре 2017 года.