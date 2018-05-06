Париж, 6 мая, 2018, 05:48 — ИА Регнум. Предположение Дональда Трампа о меньшем количестве жертв парижских терактов в условиях свободного оборота оружия вызвало резкое осуждение французского МИД. Президенту США следует уважать память погибших, говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

«Франция выражает свое твердое осуждение высказываний президента Трампа по поводу терактов 13 ноября 2015 года и требует уважать память жертв», — заявила официальный представитель МИД Франции Аньес фон дер Мюль.

Дипломат подчеркнула, что свободный оборот оружия не спасает население от террористических атак. Напротив, это может спровоцировать подготовку вооруженных нападений.

Аньес фон дер Мюль напомнила, что во Франции приобретение и хранение огнестрельного оружия строго регламентируется. Безопасность страны — гордость официального Парижа, добавила она.

Дональд Трамп 4 мая коснулся парижских терактов 2015 года в своей речи на конференции Национальной стрелковой ассоциации США. Он заявил, что парижане могли бы ликвидировать террористов или обратить их в бегство, если бы имели при себе оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября 2015 года в Париже и его пригороде произошло несколько терактов. Возле стадиона «Стад де Франс» в Сен-Дени прогремел взрыв, в ряде ресторанов был открыт огонь по посетителям, в концертном зале «Батаклан» террористы устроили бойню и взяли в заложники около 100 человек.

Жертвами атак стали 130 человек, свыше 350 получили ранения. Ответственность за теракты взяла на себя группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).