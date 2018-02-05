Брюссель, 5 февраля, 2018, 11:56 — ИА Регнум. В Брюсселе начинается судебный процесс в отношении гражданина Бельгии Салаха Абдеслама, который является главным обвиняемым в парижских терактах 2015 года. Об этом сообщает ТАСС.

Константин Коровин. Ночной Париж. 1920-е

«Изначально первое заседание было намечено на 18 декабря 2017 г., однако за несколько дней до этой даты суд объявил о его переносе», — передает вещатель.

Отмечается, что в Брюсселе подозреваемого должны судить за участие в перестрелке с полицией при попытке задержания в 2016 г.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 ноября 2015 года группа боевиков совершила серию терактов в Париже. В результате нападений на стадион «Стад де Франс» в Сен-Дени, расстрела посетителей нескольких ресторанов и концертного зала «Батаклан» погибло более 130 человек.

Гражданин Бельгии Салах Абдеслам считается последним из оставшихся в живых членов группы, совершившей теракт.

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