Париж, 9 сентября, 2017, 01:02 — ИА Регнум. В Париже предстали перед судом сообщники организатора террористической атаки 2015 года, жертвами которой стали 130 человек, передает Associated Press.

Париж

Житель парижского пригорода Джавад Бендуад и еще один человек, имя которого не раскрывается, обвиняются в укрывательстве террористов, в том числе — главного организатора парижских атак 2015 года Абдельхамида Абауда.

В случае, если обвинение будет доказано, сообщникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, теракт 13 ноября 2015 года в Париже унес жизни не менее 130 человек, 350 получили ранения. За один день террористами были совершены несколько взрывов во французской столице, расстрелы посетителей ресторанов и концертного зала «Батаклан».

Ответственной за нападение считается террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).