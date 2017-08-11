Лондон, 11 августа, 2017, 06:52 — ИА Регнум. «Нынешняя система антитеррора во Франции нежизнеспособна, она не работает, а только открывает террористам возможности прицельно и без помех бить по новым мишеням», — заявил корреспонденту The Daily Express французский консультант по вопросам контртерроризма Ян Сен-Пьер.

Цитата из к/ф «Жандарм и инопланетяне. Реж. Жан Жиро. 1979. Франция Французские силовики

По словам эксперта, контртеррористическая «Операция «Дозор» (Opération Sentinelle) была развернута сразу после расстрела исламскими экстремистами редакционного коллектива сатирического журнала Charlie Hebdo в январе 2015 года. Для ее проведения «были отобраны более 7000 наиболее подготовленных солдат и офицеров силовых структур», которые «должны были обуздать насилие по всей стране».

«В результате мы сталкиваемся с парадоксом: полицейские становятся наиболее удобной мишенью для экстремистов, — удивляется эксперт, затрудняющийся ответить на вопрос, как же сегодня нужно действовать против террористов. — Думаю, что нужно развернуть большее количество сил, продемонстрировав террористам мощь структур, которые им противостоят».

Консультант по контртерроризму ни словом не обмолвился относительно того, почему французские полицейские не открывают огонь на поражение в случае, когда экстремисты не просто «имеют намерение совершить противоправные действия», но и совершают их на глазах у защитников правопорядка.