Ямбол, Болгария, 22 ноября, 2021, 18:18 — ИА Регнум. Коллегия районного суда болгарского города Ямбол постановила выдать бельгийским властям 37-летнего подданного королевства Бельгия марокканского происхождения Ясина Ласири, обвиняемого Брюсселем в международном терроризме. Об этом 22 ноября информировало софийское издание «Монитор».

Марокканец

Ласири, приговоренный в ЕС к 20 годам лишения свободы за причастность к ряду кровавых терактов во Франции и Бельгии, в октябре нынешнего года бежал из-под стражи и незаконно пересек турецко-болгарскую границу.

Он был арестован в ходе операции спецслужб Болгарии 10 ноября в районе болгарского населенного пункта Елхово в центральной части страны. В ходе предварительного допроса Ласири изъявил желание предстать перед судебными органами Бельгии.

В числе доказанных преступлений Ласири — изготовление взрывчатых веществ и координация нескольких взрывов на улицах Парижа и Брюсселя. Кроме того, ему в вину вменяется вербовка молодых бельгийцев в радикальную исламистскую группировку, а также тесные контакты с исполнителем терактов в Париже 13 ноября 2015 года Абдельхамидом Абаудом.

Решение районного судьи Ямбола Петранки Кировой об экстрадиции Ласири в Бельгию обжалованию не подлежит. Задержанный будет доставлен в Брюссель в течение ближайших 14 дней.