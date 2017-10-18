Экспертный клуб ИА REGNUM
Назначение Буркова «прибавило оптимизма» справороссам, но вопросы остались
Теперь уже бывший депутат Госдумы от «Справедливой России», уроженец Свердловской области Александр Бурков продолжает знакомиться с Омской областью, где он 9 октября 2017 года был назначен врио губернатора. Сразу после назначения Буркова в местных и федеральных массмедиа зазвучали предположения о...
18 октября 2017
«Варяги» могут не оправдать выданный им кредит доверия
В некоторых регионах накопилось такое количество проблем, что приходящие в них «варяги», имеют значительный запас доверия местного населения, отметил эксперт Центра политического анализа Андрей Тихонов. Об этом он заявил 26 апреля в пресс-центре ИА REGNUM в ходе заседания Экспертного клуба «Регион»...
26 апреля 2017
Региональные элиты нужно «перезагрузить»
Начавшаяся с высших должностных лиц перезагрузка элит не может происходить в условиях элит старых. Противоречивость ситуации заключается в том, что новые назначенцы и присланы в регион, чтобы изменить ситуацию, а значит, компромисс с местными элитами для них невозможен, считает заместитель...
26 апреля 2017
«Предстоящий сезон будет жестко обусловлен президентскими выборами»
Политический сезон закончился, но работа политологов на этом не завершается, нужно прекращать обсуждать ушедшую реальность и начинать ставить задачи на новый сезон, убежден директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. Об этом он заявил 26 апреля в ходе заседания...
26 апреля 2017
Новым главам регионов необходимо наращивать свой политический вес
Проблема многих новых назначенцев заключается в том, что они не видят необходимости в том, чтобы заниматься публичной политической деятельностью, убежден директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев. Об этом он заявил 26 апреля в ходе заседания Экспертного клуба «Регион» на тему...
26 апреля 2017
За действия региональных властей будет отвечать президент?
Представленный Владимиром Путиным новый глава Ярославской области фактически не готов к публичной политике и решению экономических проблем региона. В этой ситуации процессами призваны управлять привлечённые специалисты — «варяги», которые под задачу выборов губернатора подменяют реальную повестку...
26 апреля 2017
Врио главы Бурятии советуют выстроить отношения с местными элитами
Врио главы Бурятии Алексею Цыденову придется преодолеть ряд сложностей в ходе избирательной кампании по выборам губернатора региона. Директор NPR Group Дмитрий Фетисов считает, что в Бурятии существуют «очень сложные местные элиты, которые имеют большой опыт политических кампаний и могут...
22 февраля 2017
Эксперты назвали фаворитов на выборах в Севастополе
Фаворитом на выборах депутатов Госдумы седьмого созыва по одномандатному округу в Севастополе политолог Максим Жаров считает бывшего командующего Черноморским флотом адмирала Владимира Комоедова (баллотируется от КПРФ). Об этом эксперт заявил в ходе пятого заседания Экспертного клуба «Регион» на...
18 июля 2016
Россия — страна-дауншифтер? Как бы не так, г-н Греф!
Готово ли наше общество вслед за «птенцами гнезда Гайдарова» признать Россию страной-дауншифтером? Или же, взяв на вооружение новейшие научные достижения, устремимся в следующий технологический уклад? Либо наука склонит чашу весов в свою сторону, и тогда человечество получит дешевые чистую энергию...
28 февраля 2016
Зависимость России от продажи нефти — миф
Не имея фундаментальной науки, мы не можем создавать принципиально новые технологии, а можем пользоваться только тем, что приходит с Запада. А раз это так, то вопросы обороны, технологической безопасности отпадают сами собой, заявил заместитель президента РАН Владимир Иванов на заседании...
28 февраля 2016
Глазьев: Ограничение по деньгам — абсолютно рукотворное
Без стабилизаци курса рубля ни о чем говорить не приходится, но причин падать нет. Об этом Сергей Глазьев, советник президента РФ, академик РАН, заявил 20 октября в Экспертном клубе ИА REGNUM на круглом столе «КЛЮЧ К БУДУЩЕМУ: как сделать финансовую систему инструментом развития», посвященном...
20 октября 2015
Против России ведется целенаправленная внешняя политика — Глазьев
С точки зрения финансового баланса то, что против России введены санкции, «мы должны радоваться, потому что мы перестали быть донорами». Об этом Сергей Глазьев, советник президента РФ, академик РАН, заявил 20 октября в Экспертном клубе ИА REGNUM на круглом столе «КЛЮЧ К БУДУЩЕМУ: как сделать...
20 октября 2015
Россия превращена в донора — Глазьев
Стоило ЦБ РФ объявить о таргетировании инфляции, как инфляция поползла вверх. Предложения валютного фонда дают прямо противоположный результат — «то, что ЦБ не ведает, что творит, — не вполне так». Об этом Сергей Глазьев, советник президента РФ, академик РАН, заявил 20 октября в Экспертном клубе ИА...
20 октября 2015
Финансовый рынок становится объектом манипуляций из-за рубежа — Глазьев
Превращение финансового рынка в спекулятивный базар «наносит существенный ущерб нашим национальным интересам». Об этом Сергей Глазьев, советник президента РФ, академик РАН, заявил 20 октября в Экспертном клубе ИА REGNUM на круглом столе «КЛЮЧ К БУДУЩЕМУ: как сделать финансовую систему инструментом...
20 октября 2015
Экономист: Кризис будет только возрастать, впереди — денежный голод
Будет бешеный денежный голод, кризис будет только возрастать, а кредитование населения — сокращаться. Об этом экономист Владислав Жуковский заявил 20 октября в Экспертном клубе ИА REGNUM на круглом столе «КЛЮЧ К БУДУЩЕМУ: как сделать финансовую систему инструментом развития», посвященном актуальным...
20 октября 2015
7 трлн рублей в год, чтобы выйти на 6-7% прироста ВВП — Филатов
7 триллинов рублей в год нужно вкладывать в экономику, чтобы выйти на 6−7% прироста ВВП. Такое мнение Владимир Филатов, ведущий научный сотрудник Института экономики РАН, высказал 20 октября в Экспертном клубе ИА REGNUM на круглом столе «КЛЮЧ К БУДУЩЕМУ: как сделать финансовую систему инструментом...
20 октября 2015
Природа финансов порочна: рынки перераспределяют богатство — Кобяков
Финансовые рынки перераспределяют богатство, но не перераспределяют ресурсы. Об этом Андрей Кобяков, председатель правления Института динамического консерватизма, заявил 20 октября в Экспертном клубе ИА REGNUM на круглом столе «КЛЮЧ К БУДУЩЕМУ: как сделать финансовую систему инструментом развития»...
20 октября 2015
НДС — самый криминализированный налог — Самохвалов
НДС — самый криминализированный налог по уплате и по возврату. Об этом Аркадий Самохвалов, первый заместитель министра экономики РФ (1998−2000), заявил 20 октября в Экспертном клубе ИА REGNUM на круглом столе «КЛЮЧ К БУДУЩЕМУ: как сделать финансовую систему инструментом развития», посвященном...
20 октября 2015
Экономика способна быстро восстановиться. Как? — Самохвалов
Экономика способна очень быстро восстановиться, нужно создать ей подходящую атмосферу. Об этом Аркадий Самохвалов, первый заместитель министра экономики РФ (1998−2000), заявил 20 октября в Экспертном клубе ИА REGNUM на круглом столе «КЛЮЧ К БУДУЩЕМУ: как сделать финансовую систему инструментом...
20 октября 2015
Наша задача — создать реальную рублевую систему — Хазин
Наша задача состоит в том, чтобы создать реальную рублевую систему. Об этом Михаил Хазин, президент Фонда экономических исследований Михаила Хазина, заявил 20 октября в Экспертном клубе ИА REGNUM на круглом столе «КЛЮЧ К БУДУЩЕМУ: как сделать финансовую систему инструментом развития», посвященном...
20 октября 2015