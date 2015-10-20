Москва, 20 октября, 2015, 13:03 — ИА Регнум.



Дарья Антонова. ИА REGNUM Аркадий Самохвалов.

НДС — самый криминализированный налог по уплате и по возврату. Об этом Аркадий Самохвалов, первый заместитель министра экономики РФ (1998−2000), заявил 20 октября в Экспертном клубе ИА REGNUM на круглом столе «КЛЮЧ К БУДУЩЕМУ: как сделать финансовую систему инструментом развития», посвященном актуальным проблемам и перспективам современной России.

«НДС — самый криминализированный налог! И по уплате, и по возврату. Наше предложение — и не только наше, об этом еще в 1993 году говорил Букаев, предложил ввести спецсчета по НДС. Мы неоднократно с ним говорили на эту тему. Введение этой меры должно сопровождаться снижением ставки НДС, мы бы предложили вообще 10%. Это снизит желание подрабатывать на этом налоге», — заметил он, добавив, что «от этого бюджет только выиграл бы».

«Бюджетный федерализм — еще одна проблема. И не финансовая, а социально-политическая. Когда бюджет дефицит, я больше чем уверен, что, если мы найдем ресурс для работы со средними и малыми банками, развитие экономики пойдет намного быстрее», — продолжил он.

«Когда ты кормишься с руки губернатора, а тот — с руки министра финансов, это сложная ситуация. Если не закрепить законодательно расщепление бюджетных поступлений на трех уровнях, ничего не получится. Совсем другой коленкор, подбор людей, кадров, был бы, если бы доходы направлялись бы сразу не в регион, а в муниципалитет. Как делается в Германии, на мировом уровне это нормально», — сказал Самохвалов.

«Надо начинать с государственной части предприятий и банков. С чего начинать воспитание платежной дисциплины? С «Газпрома», а потом уже мелочь», — заключил он.

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