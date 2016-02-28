Москва, 28 февраля, 2016, 19:20 — ИА Регнум.



gazprom.ru Нефтепровод

Не имея фундаментальной науки, мы не можем создавать принципиально новые технологии, а можем пользоваться только тем, что приходит с Запада. А раз это так, то вопросы обороны, технологической безопасности отпадают сами собой, заявил заместитель президента РАН Владимир Иванов на заседании экспертного клуба ИА REGNUM.

Что бы мы ни делали, мы должны начинать с восстановления фундаментальной науки, если мы хотим войти в число лидирующих стран. Фундаментальная наука дает два основных результата — образование и технологии. И все это является составным элементом культуры, без всего этого развитие невозможно.

Наука по сути своей — сфера консервативная, и, видимо, это позволило ей, пусть и с огромными потерями, сохранить такой нужный сейчас потенциал. (С требованиями, которые последние 26 лет предъявляют нашей науке и образованию, можно, например, ознакомиться на «Гайдаровском форуме-2016»).

Но несмотря на, а, по правде говоря, именно вопреки реформаторским усилиям нашим властным, околовластным и прочим либералам-реформаторам, наука у России не только есть, но и готова вновь ввести страну в число технологических лидеров.