Москва, 20 октября, 2015, 14:59 — ИА Регнум. Без стабилизаци курса рубля ни о чем говорить не приходится, но причин падать нет. Об этом Сергей Глазьев, советник президента РФ, академик РАН, заявил 20 октября в Экспертном клубе ИА REGNUM на круглом столе «КЛЮЧ К БУДУЩЕМУ: как сделать финансовую систему инструментом развития», посвященном актуальным проблемам и перспективам современной России.

Дарья Антонова. ИА REGNUM Сергей Глазьев.

«О том, что мы в ближайшее время выберемся на волну экономического роста, говорить не приходится. Ожидается новый виток деградации. Но самое печальное, что объективных причин падать нет. Нет ограничения по рудовым ресурсам, по мощностям, нет ограничений по сырью и научно-техничесокому потенциалу. Есть только ограничение по деньгам. Ограничение абсолютно рукотворное», — считает он.

«Что нужно делать? Без стабилизаци курса рубля ни о чем говорить не приходится. Стабилизация требует соответствующих мер — капитал автоматически начал перетекать на валютно-финансовый рынок, и такую ситуацию создал ЦБ. В такой убийственной для реального сектора политики есть интересанты. Необходимо переходить к принципиально другой денежно-кредитной политике», — продолжил он.

«Мы предлагаем перейти к многоканальной системе целевого кредита. Ввести механизмы целевого контроля за использованием денег. Реальный сектор получит доступ к источникам кредита. Индикативное стратегическое планирование, определение приоритетов, и одних только перемен денежной политики недостаточно. В отличие от дикрективного планирования советского типа это планирование должно быть гибким с участием бизнеса. где государство — как координатор и модератор. Государство берет на себя обязательства обеспечить доступ к кредита по приемлемым ценам. Это механизм частно-государственного партнерства. При такой политике мы можем выйти на уровень экономического роста 8% достаточно быстро», — сказал он.

«Должна быть смешанная стратегия. С помощью методов технологического прогнозирования нужно выделять ниши, которые у нас существуют. И эти направления нужно стимулировать безгранично. Это там, где мы можем рассчитывать на опережающее развитие», — считает он.

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