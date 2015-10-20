Москва, 20 октября, 2015, 13:49 — ИА Регнум. Будет бешеный денежный голод, кризис будет только возрастать, а кредитование населения — сокращаться. Об этом экономист Владислав Жуковский заявил 20 октября в Экспертном клубе ИА REGNUM на круглом столе «КЛЮЧ К БУДУЩЕМУ: как сделать финансовую систему инструментом развития», посвященном актуальным проблемам и перспективам современной России.

Дарья Антонова. ИА REGNUM Владислав Жуковский.

«Был интересный документ «Основные направления государственной денежно-кредитной политики на три года». Если почитать этот документ, то становится понятным, что кризис будет только возрастать. Если посмотреть прогноз по денежной массе на три года, то мы понимаем, что даже официально будет сокращаться объем. У нас будет сокращаться кредитование населения», — считает он.

«У Минфина главная цель — пополнить резервы, а у ЦБ? Во втором квартале этого года спад экономики — ЦБ открыто пишет, что до 2018 года будет сокращение, будет бешеный денежный голод», — добавил он.

«Политика на искусственное поддержание заниженной денежной массы продолжается. Минфин пишет, что мы строим прогнозы по бюджету, исходя из цены на нефть в долларах, а не в рублях. ЦБ открыто признает: нефть будет дешевая, но мы вам задерем процентные ставки, чтобы экономика не была конкурентоспособной», — продолжил он.

«В реальном секторе будет дефляционный шок. При этом мы будем иметь галопирующую инфляцию в потребительском секторе. И в этой реальности мы будем жить. Понизим процентную ставку, повысим процентную ставку, мы деньги в реальный сектор не вернем… Нужен комплекс в денежно-кредитной политике. Менять нужно всю систему. Вопрос о кадровой чистке более чем актуален», — заключил он.

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