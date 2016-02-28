Москва, 28 февраля, 2016, 19:27 — ИА Регнум. Готово ли наше общество вслед за «птенцами гнезда Гайдарова» признать Россию страной-дауншифтером? Или же, взяв на вооружение новейшие научные достижения, устремимся в следующий технологический уклад?

Международная космическая станция (МКС). Открытый космос

Либо наука склонит чашу весов в свою сторону, и тогда человечество получит дешевые чистую энергию и качественную пищу, либо мы будем жить по Хангтинтону, который полагает, что XXI век — это схватка за тающие ресурсы, заявил заведующий отделом математического моделирования нелинейных процессов Института прикладной математики им. М. Келдыша РАН Георгий Малинецкий на заседании экспертного клуба ИА REGNUM.

Либерально-олигархический капитализм в России не сложился. Россия должна сменить свою колониальную ориентацию на другой курс, нам нужно прорваться в будущее.

То, что делается сейчас, когда внешняя политика жестко отличается от внутренней, долго продолжаться не может. Точка бифуркации еще не пройдена, и у России еще остается шанс прорваться в будущее.

Хочется добавить, что только очень занятые перераспределением нефтегазовой ренты люди (наше правительство) не слышат людей, посвятивших свою жизнь науке. Но общество, хотя бы из чувства самосохранения, должно услышать тех, кто, обладая нужными знаниями и компетенциями, буквально вопиет о том, что у России есть все шансы занять достойное место в шестом технологическом укладе.

Всего-то и нужно опять поверить в отечественную науку и, засучив рукава, взяться за работу.