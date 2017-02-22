Улан-Удэ, 22 февраля, 2017, 19:22 — ИА Регнум. Врио главы Бурятии Алексею Цыденову придется преодолеть ряд сложностей в ходе избирательной кампании по выборам губернатора региона.

Kremlin.ru Алексей Цыденов

Директор NPR Group Дмитрий Фетисов считает, что в Бурятии существуют «очень сложные местные элиты, которые имеют большой опыт политических кампаний и могут противостоять губернатору». Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом Фетисов заявил в ходе десятого заседания Экспертного клуба «Регион» на тему «Ситуация в регионах и региональная политика после обновления губернаторского корпуса». Также, по словам эксперта, непростая и аналогичная ситуация складывается в Пермском крае.

«Предпоследняя волна перестановок показала, что не совсем быстро вновь назначенные врио губернаторов сумели стать своими в регионах, сумели показать результаты. Эта ситуация демонстрирует, что мы не получаем с ходу эффективных губернаторов. Возможно, из них вырастут эффективные губернаторы, но пока им достаточно тяжело войти в эту роль по управлению регионом», — сказал Фетисов, добавив, что пока по вновь назначенным руководителям регионов «остаются вопросы», так как каких-то явных результатов еще нет.

Эксперт подчеркнул, имея в виду в том числе Алексея Цыденова, что новым главам, которые «не имеют по сути вообще никакого публичного политического опыта, придется буквально с ходу как-то выстраивать отношения с местными элитами, находить компромиссы»: «Либо находить какие-то компромиссы и договариваться, чтобы от местных элит не было выдвинуто никаких серьезных оппонентов на выборах (что в принципе уже будет ходом избирательной кампании, наличие вот этих договоренностей), либо непосредственно одерживать убедительную победу на конкурентных выборах, если будут выдвинуты сильные оппоненты».

Кроме того, Фетисов считает, что все вновь назначенные руководители регионов остаются объектом наблюдения для Кремля, «за ними будут внимательно наблюдать».

«Все-таки Кремль меняет, скажем так, подход к своим назначенцам. Это не какой-то карт-бланш, который им дали на управление регионом, это именно очередной тест, который им необходимо будет пройти пока в качестве врио, а затем на выборах. Поэтому и не боятся людей без политического опыта ставить на такие достаточно сложные регионы, как та же Пермь, Бурятия», — подчеркнул эксперт. Впрочем, по его словам, «этим новым назначенцам придется срочно учиться политическому опыту». Их задача значительно усложняется в условиях регионов, где есть достаточно сильные местные элиты.

Читайте также: «Подготовка губернаторского резерва — главная задача правящей партии»

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в феврале в России сменились главы нескольких регионов. Губернатор Пермского края Виктор Басаргин ушел в отставку 6 февраля, глава Бурятии Вячеслав Наговицын — 7 февраля, губернатор Новгородской области Сергей Митин — 13 февраля, губернатор Рязанской области Олег Ковалев — 14 февраля, глава Карелии Александр Худилайнен — 15 февраля.

Что касается Бурятии, Наговицын, руководивший республикой с 2007 года, ушел в отставку, не дождавшись мая, когда должны были завершиться его полномочия на посту губернатора. Свое решение он объяснил тем, что Бурятии нужны перемены, а вновь назначенному президентом врио главы нужно дать время познакомиться с регионом. Вячеслав Наговицын также подчеркнул, что решение об отставке принято им самостоятельно. Однако ряд экспертов сделали вывод, что это решение все-таки инициировано Кремлем.

Читайте также: «Решение об отставке главы Бурятии все-таки инициировано Кремлем»

Врио главы Бурятии 7 февраля был назначен 40-летний заместитель министра транспорта РФ Алексей Цыденов. Выборы губернатора пройдут в сентябре 2017 года, и, судя по всему, предвыборная гонка в Бурятии может стать весьма непростой и интересной.