«Дело Гайзера»
Экс-главу Коми Гайзера банкротят за долги, превысившие миллиард рублей
Осуждённый за мошенничество и коррупционные преступления экс-глава республики Коми Вячеслав Гайзер может стать ещё и банкротом. Арбитраж Коми 26 января 2023 года планирует решить судьбу бывшего высокопоставленного чиновника, а кредиторы готовы растрясти его кошелёк на сумму уже более 1,2 млрд...
25 января 2023
Суд освободил экс-главу Коми от наказания
Сыктывкарский городской суд освободил экс-главу Коми Вячеслава Гайзера от наказания по делу о превышении полномочий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда. «Гайзер признан виновным и приговорен к полутора годам лишения свободы и лишен на три года права занимать руководящие...
20 апреля 2021
В Сыктывкаре распродают имущество осужденного экс-главы Коми
Арестованное имущество экс-главы Коми Вячеслава Гайзера, осужденного в 2019 году за мошенничество, получение взяток и отмывание денежных средств, выставлено на продажу. В списке распродаваемого имущества — гараж. Желающих купить его за 1,2 млн руб. не нашлось. Сейчас цена гаража снижена до 1 млн...
14 апреля 2021
Прокурор попросил освободить экс-главу Коми от наказания
Сыктывкарский городской суд завершил следствие по делу экс-главы Коми Вячеслава Гайзера, обвиняемого в превышении должностных полномочий. В ходе прений гособвинитель попросил освободить бывшего чиновника от наказания. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда, по мнению прокуратуры...
12 апреля 2021
Экс-главу Коми из СИЗО доставили в реанимацию
Экс-главу Коми Вячеслава Гайзера в критическом состоянии из следственного изолятора «Лефортово» доставили в реанимацию одной из московских больниц. Врачи заподозрили у него острый сердечный приступ. Как пишет БНК со ссылкой на адвокатов Гайзера, ситуация была критической, поэтому бывшего чиновника...
26 ноября 2019
Экс-глава республики Коми Гайзер, сидящий в СИЗО, был госпитализирован
Бывший глава Коми Вячеслав Гайзер, который сидит в московском СИЗО «Лефортово», попал в больницу 22 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Гайзер якобы в критическом состоянии в карете скорой помощи...
25 ноября 2019
Мосгорсуд отменил приговор бывшему заместителю главы Коми
Президиум Мосгорсуда отменил приговор экс-заместителю председателя правительства Коми Константину Ромаданову, ранее осужденному на семь лет лишения свободы по «делу Гайзера», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Мосгорсуда. В конце мая 2019 года Замоскворецкий суд признал Ромаданова виновным во...
10 октября 2019
Защита обжалует приговор экс-главе Коми Гайзеру
Защита бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера намерена обжаловать приговор Замоскворецкого районного суда Москвы. Об этом 10 июня сообщила адвокат осужденного Дарья Евменина, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Конечно, мы будем обжаловать приговор», — отметила адвокат. Защитник отметила, что решение...
10 июня 2019
Экс-глава Коми Гайзер с улыбкой встретил приговор суда
Бывший глава Коми Вячеслав Гайзер не скрывал радости от приговора суда, передаёт 10 июня корреспондент ИА REGNUM из Замоскворецкого районного суда Москвы. Выходя из зала суда в сопровождении стражей порядка, преступник и бывший чиновник улыбался и благодарил граждан, выражавших ему слова поддержки...
10 июня 2019
Бывшего сенатора Торлопова приговорили к 6,5 года лишения свободы
Бывшему члену Совета Федерации РФ от Коми Владимиру Торлопову назначено наказание в виде шести в половиной лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор был оглашён 10 июня в Пресненском районном суде Москвы. Также бывшему сенатору был назначен штраф в 500 тыс. рублей. Помимо этого, суд...
10 июня 2019
Экс-главу Коми оправдали по обвинению в организации преступного сообщества
Бывшего главу Коми Вячеслава Гайзера и других фигурантов уголовного дела оправдали по обвинению в организации и участии в преступном сообществе. Соответствующее решение 10 июня огласили в Замоскворецком районном суде Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Также Гайзера оправдали по одному...
10 июня 2019
Бывший замглавы Коми Чернов приговорён к девяти годам колонии
Бывшему заместителю главы Коми Алексею Черному назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы. Соответствующее решение принял 10 июня Замоскворецкий районный суд Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Также бывшему чиновнику назначили штраф в размере 160 млн рублей и запретили занимать...
10 июня 2019
Экс-главу Коми Вячеслава Гайзера приговорили к 11 годам колонии
Бывшему главе Коми Вячеславу Гайзеру назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Соответствующее решение принял 10 июня Замоскворецкий районный суд Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Также бывшему главе республики назначен штраф в размере 160 млн рублей. Как...
10 июня 2019
Суд признал вину бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера
Бывшего главу республики Коми Вячеслава Гайзера признали виновным в мошенничестве, легализации преступных доходов и получении взяток. Соответствующее решение 10 июня было оглашено в Замоскворецком районном суде Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Как сообщало ИА REGNUM, бывший глава...
10 июня 2019
В Москве суд начал оглашать приговор по делу экс-главы Коми Гайзера
В Замоскворецком районном суде 10 июня началось оглашение приговора бывшему главе Коми Вячеславу Гайзеру и его подельникам, обвиняемым в организации и участии в преступном сообществе и ряде других преступлений. Процесс оглашения может занять около одной недели, передаёт корреспондент ИА REGNUM...
10 июня 2019
В России громкие задержания и неожиданные заявления: Радио REGNUM
В отношении экс-министра Открытого правительства РФ Абызова возбуждено дело; Арашукова направят на психиатрическую экспертизу; Для экс-главы Коми Гайзера гособвинение просит 21 год тюрьмы; В Белгороде новый мэр принёс присягу под музыку из «Звёздных войн»; Депутата «ЕР» предложили судить за...
27 марта 2019
Гособвинение просит для экс-главы Коми Гайзера 21 год тюрьмы и штраф
В ходе заседания Замоскворецкого суда Москвы по делу бывшего главы Республики Коми Вячеслава Гайзера государственный обвинитель просит назначить всем фигурантам дела различные сроки лишения свободы в зависимости от их роли в совершении преступлений, а самому Гайзеру обвинитель просит назначить...
26 марта 2019
Судебное расследование «дела Гайзера» завершено
Судебное расследование уголовного дела против бывшего главы Республики Коми Вячеслава Гайзера и его подельников завершено сегодня, 13 марта. Впереди прения сторон. Как ранее сообщало ИА REGNUM, «дело Гайзера» развернулось в 2015 году. По версии следствия, глава региона Вячеслав Гайзер, который...
13 марта 2019
Одному из фигурантов «дела Гайзера» суд отменил приговор
Приговор фигуранту дела бывшего главы республики Коми Вячеслава Гайзера финансисту Демьяну Москвину был отменён. Об этом сообщили 30 июля в пресс-службе Мосгорсуда. Отмечается, что апелляционная инстанция отменила приговор «финансисту-технологу» предполагаемого преступного сообщества Демьяну...
30 июля 2018
На пути к приговору: суд над Гайзером
4 июля в Замоскворецком суде Москвы продолжается рассмотрение дела экс-главы Коми Вячеслава Гайзера и ряда региональных чиновников, которые создали организованное преступное сообщество (ОПС). Среди ключевых фигурантов дела — заместитель Гайзера Алексей Чернов, председатель Госсовета Коми Игорь...
4 июля 2018