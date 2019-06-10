Москва, 10 июня, 2019, 13:07 — ИА Регнум. В Замоскворецком районном суде 10 июня началось оглашение приговора бывшему главе Коми Вячеславу Гайзеру и его подельникам, обвиняемым в организации и участии в преступном сообществе и ряде других преступлений. Процесс оглашения может занять около одной недели, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Перед началом процесса Гайзер сообщил, что ему приходит много писем со словами поддержки.

«Спасибо огромное всем землякам, писем очень много получаю, всем отвечаю, поэтому спасибо за поддержку», — сказал он журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, Гайзер, а также почти два десятка его подельников, были задержаны 20 сентября 2015 года. Каждого из них обвинили в организации и участии в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ), мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ) и получении взяток (ст. 290 УК РФ). По версии следствия и государственного обвинения, преступное сообщество во главе с Гайзером незаконно завладело тремя предприятиями — Сыктывкарским хлебокомбинатом, Сыктывкарским молочным заводом, а также ОАО «Птицефабрика «Зеленецкая»,

Во время прений сторон государственный обвинитель потребовал приговорить Гайзера к 21 году колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей, его заместителя Алексея Чернова — к 20 годам, штрафу в размере 485 млн рублей, а также лишить бывшего чиновника всех государственных наград.

Предшественника Гайзера на посту главы республики, бывшего члена Совета Федерации РФ Владимира Торлопова, бывшего председателя государственного совета Коми Игоря Ковзеля, экс-руководителя ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми» Игоря Кудинова, бывшего директора ООО «Агрохолдинг» Сергея Смешного, экс-гендиректора строительной компании ООО «Иннари» Михаила Хрузина, руководителя юрфирмы «УК «Советник» Наталью Моторину и экс-начальника управления информации администрации главы и правительства региона Павла Марущака гособвинение потребовало осудить на 17 лет строгого и общего режима, а также оштрафовать на суммы от 2 млн до 3 млн рублей.