Сыктывкар, 25 января, 2023, 11:22 — ИА Регнум. Осуждённый за мошенничество и коррупционные преступления экс-глава республики Коми Вячеслав Гайзер может стать ещё и банкротом. Арбитраж Коми 26 января 2023 года планирует решить судьбу бывшего высокопоставленного чиновника, а кредиторы готовы растрясти его кошелёк на сумму уже более 1,2 млрд рублей и это не предел — формирование реестра пока не начато, но желающих уже предостаточно.

Дарья Антонова ИА REGNUM Гайзер

Арбитраж Коми более трёх месяцев не может начать рассмотрение банкротного дела в отношении экс-главы Коми Вячеслава Гайзера, а тем временем кредиторы не дремлют, пополняя дело новыми исками. Самым крупным из них стал иск комитета имущественных и земельных отношений Коми, который требует с Гайзера 1 214 105 598,84 рублей по ранее вынесенному решению суда. Именно комитет был истцом в деле о взыскании ущерба по одному из эпизодов многочисленных томов громкого уголовного дела о казнокрадах в Коми, фигурантом которого и был Гайзер. Ещё в июне 2022 года комитет взыскал с экс-главы и других фигурантов почти 1,5 млрд рублей. Именно в такую сумму оценили дивиденды от работы ОАО «Птицефабрика Зеленецкая», по мнению следствия, похищенные фигурантами за почти четыре года. Теперь комитет пытается получить ущерб не только на бумаге, но и в звонкой монете.

Претензии комитета в ходе банкротного дела суд пока оставил без движения, дав время устранить недочёты, а завтра, 26 января, суд планирует заслушать претензии АО «Коми холдинговая компания», требующего более 64 млн рублей долга. АО — ещё один пострадавший от уголовной деятельности, который пока так и не увидел «живой» компенсации.

Состав участников банкротного дела довольно примечателен. 19 января в него попросился и прокурор Коми, подавший соответствующее ходатайство.

Не обошлось в деле и без скандала. Ещё на старте представитель Гайзера заявил о недоверии к выбранному на роль финансового управляющего Юрию Долгачеву из-за возможной аффилированности к одному из кредиторов. Это стало причиной очередной заминки в проведении первого заседания, на котором обычно и решается обоснованность требований истцов. Теперь управляющего для бывшего чиновника планируют выбрать из числа участников ассоциации арбитражных управляющих «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса».

Источник ИА REGNUM считает, что завтра слушания по банкротному спору не состоятся, а снова будут перенесены, так как сам должник только в январе начал знакомство с материалами дела, хотя то начато ещё в октябре 2022 года. В то же время затягивание процесса от уплаты долгов, которые растут как снежный ком, Гайзера не избавят.

Напомним, Вячеслав Гайзер, занимавший пост главы Коми в период с 2010 года по 2015 год, был снят с должности в связи с утратой доверия. В июне 2019 года его признали виновным в мошенничестве в крупном размере и отмывании доходов, приговорив к 11 годам лишения свободы. Вину во вменяемых преступлениях сам Гайзер не признаёт.