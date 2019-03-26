Москва, 26 марта, 2019, 17:30 — ИА Регнум. В ходе заседания Замоскворецкого суда Москвы по делу бывшего главы Республики Коми Вячеслава Гайзера государственный обвинитель просит назначить всем фигурантам дела различные сроки лишения свободы в зависимости от их роли в совершении преступлений, а самому Гайзеру обвинитель просит назначить наказание в виде лишения свободы на срок в 21 год и штраф в 500 млн рублей.

Винсент ван Гог. Прогулка заключённых. 1890

Государственный обвинитель заявил, что бывшему главе Коми Вячеславу Гайзеру за семь преступных эпизодов он просит назначит наказание в виде 21 года тюрьмы и штрафа в 500 млн рублей, а также лишения всех государственных наград.

Бывшему заместителю главы Коми Алексею Черному гособвинение просит назначит наказание в виде 20 лет лишения свободы и штрафа в размере 485 млн рублей, и также лишить его государственных наград.

Бывшему сенатору от Коми Владимиру Торопову — 17 лет тюрьмы, штраф в 3 млн рублей, лишение права занимать государственные должности на два года после освобождения.

Экс-спикеру Госсовета Коми Игорю Ковзелю — 17 лет строгого режима.

Руководителю юридической фирмы «УК «Советник» Наталье Моториной — 17 лет колонии общего режима.

Бывшему руководителю ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми» Игорю Кудинову — 17 лет тюрьмы и штраф в 3 млн рублей.

Для директора компании «Интерпроза» Валерия Малярова — 17 лет тюрьмы и штраф в 2 млн рублей.

Для бывшего директора ООО «Агрохолдинг» Сергея Смешнова — 17 лет тюрьмы и штраф в 2 млн рублей.