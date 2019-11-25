Москва, 26 ноября, 2019, 00:15 — ИА Регнум. Экс-главу Коми Вячеслава Гайзера в критическом состоянии из следственного изолятора «Лефортово» доставили в реанимацию одной из московских больниц. Врачи заподозрили у него острый сердечный приступ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вячеслав Гайзер

Как пишет БНК со ссылкой на адвокатов Гайзера, ситуация была критической, поэтому бывшего чиновника отвезли не в специальную больницу для заключённых, а в ближайшую к СИЗО.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в июне Замоскворецкий суд Москвы признал экс-главу Коми Вячеслава Гайзера виновным в ряде коррупционных преступлений и приговорил его к 11 годам колонии строгого режима.