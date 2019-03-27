В России громкие задержания и неожиданные заявления: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 27 марта, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- В отношении экс-министра Открытого правительства РФ Абызова возбуждено дело;
- Арашукова направят на психиатрическую экспертизу;
- Для экс-главы Коми Гайзера гособвинение просит 21 год тюрьмы;
- В Белгороде новый мэр принёс присягу под музыку из «Звёздных войн»;
- Депутата «ЕР» предложили судить за госизмену.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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