Москва, 13 марта, 2019, 19:53 — ИА Регнум. Судебное расследование уголовного дела против бывшего главы Республики Коми Вячеслава Гайзера и его подельников завершено сегодня, 13 марта. Впереди прения сторон.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вячеслав Гайзер

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «дело Гайзера» развернулось в 2015 году. По версии следствия, глава региона Вячеслав Гайзер, который руководил Республикой Коми в течение пяти лет, и ряд высокопоставленных чиновников республики входили в организованную преступную группировку, которая занималась незаконным выводом средств из рентабельных предприятий республики в пользу узкого круга лиц с помощью Фонда инвестиционных проектов.

Наиболее крупный эпизод связан с передачей 95% акций птицефабрики «Зеленецкой» в пользу ООО «Метлизинг».

Стоит отметить, что повторная экспертиза по делу Гайзера снизила ущерб, который его банда нанесла государству в эпизоде с хищением акций ОАО «Птицефабрика «Зеленецкая» с 3,3 млрд рублей до 2,4 млрд рублей, то есть на 900 млн рублей.

Сейчас судебное расследование дела завершено. 25 марта начнутся прения сторон.