Отравление и смерть Александра Литвиненко
Скончался Дмитрий Ковтун, подозреваемый в Британии в убийстве Литвиненко
Предприниматель Дмитрий Ковтун, которого Лондон обвинял в гибели бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, скончался от последствий COVID-19. Об этом 4 июня сообщил первый заместитель главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой (ЛДПР). «Сегодня пришла скорбная...
4 июня 2022
Фигурант дела Литвиненко умер от последствий COVID-19
Фигурант дела об убийстве экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко скончался от последствий коронавируса. Дмитрий Ковтун умер 4 июня в одной из больниц Москвы от последствий COVID-19, рассказал источник в его окружении, передает ТАСС. Напомним, Литвиненко умер в 2006 г. в Лондоне, где получил...
4 июня 2022
Москва отреагировала на вердикт ЕСПЧ по делу Литвиненко
Москва не будет следовать решению ЕСПЧ по делу об отравлении в 2006 году в Великобритании экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко, поскольку оно несостоятельно, сообщил 21 сентября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Комментируя решение ЕСПЧ, который сегодня, 21 сентября...
21 сентября 2021
Кремль назвал голословными выводы ЕСПЧ по «делу Литвиненко»
У Европейского суда по правам человека нет полномочий и возможностей обладать информацией касательно дела о смерти экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Вряд ли ЕСПЧ обладает какими-то полномочиями или технологическими...
21 сентября 2021
ЕСПЧ возложил ответственность за смерть Литвиненко на Россию
Россия несёт ответственность за отравление в Великобритании бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Такое постановление вынес Европейский суд по правам человека. ЕСПЧ считает, что Россия также не провела надлежащего расследования для поиска виновных в гибели Литвиненко. Так, суд постановил...
21 сентября 2021
МИД РФ: западные СМИ, как по команде, вспомнили Скрипаля и Литвиненко
Готовность Запада обвинять Россию в отравлении блогера Алексея Навального прокомментировали в МИД РФ, сообщается 25 августа на сайте ведомства. В МИД РФ задали вопрос, почему с такой готовностью Вашингтон и Брюссель подхватили версию об отравлении Навального, транслируемую в качестве...
25 августа 2020
В Великобритании снимут сериал про Александра Литвиненко
Британская компания ITV выпустит художественный сериал про бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Об этом 9 сентября сообщил сайт телеканала RT. По имеющейся информации, роль Литвиненко исполнит Дэвид Теннант («Доктор Кто», «Благие знамения», «Гарри Поттер и кубок огня»). Сценарий к сериалу...
9 сентября 2019
Генпрокуратура РФ: Березовский действовал под контролем спецслужб Британии
Бывший российский олигарх Борис Березовский не смог вернуться в Россию из-за секретов, которые он знал об акте терроризма в отношении Александра Литвиненко, заявил генпрокурор России Юрий Чайка в ходе выступления в Совете Федерации. По его словам, допустить возвращения Березовского в Россию власти...
18 апреля 2018
Украина наняла бывшего адвоката по делу Литвиненко для исков против России
Бывшего адвоката семьи умершего экс-агента российских спецслужб Александра Литвиненко Бена Эммерсона наняла Украина для представительства в Европейском суде по правам человека в делах против России, заявил заместитель министра юстиции Украины Иван Лищина, сообщает 18 апреля «112 Украина». По его...
18 апреля 2018
Генпрокуратура РФ заявила о нежелании Лондона сотрудничать по громким делам
Сотрудничать с Российской Федерацией по делам Березовского, Литвиненко и Скрипалей официальный Лондон отказывается. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян на брифинге. «Во всех трех случаях британские власти вопреки положениям европейской конвенции о правой помощи...
9 апреля 2018
Дело Литвиненко: Генпрокуратура РФ заявила о разоблачающих документах
Прокуратура Гамбурга подтвердила выводы российского расследования дела по отравлению Литвиненко в Лондоне 1 ноября 2006 года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 9 апреля заявил заместитель генерального прокурора РФ Саак Карапетян на брифинге в Генеральной прокуратуре. Утверждалось, что...
9 апреля 2018
Генпрокурор Чайка обещал раскрыть детали дела Березовского и Литвиненко
Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка заявил, что в понедельник, 9 апреля, проведет брифинг, посвященный обстоятельствам получения Борисом Березовским убежища в Лондоне, мнимого покушения на него в 2003 году и смерти бывшего сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко в...
8 апреля 2018
«Человек из окружения Березовского»: отец Литвиненко назвал имя убийцы сына
Бывший офицер Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Литвиненко был убит человеком из «близкого круга» олигарха Бориса Березовского Алексом Гольдфарбом, заявил отец Литвиненко, Вальтер, в эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале». По его словам, в 2000 году Гольдфарб помог его...
21 марта 2018
Отец Александра Литвиненко рассказал, кто убил его сына в Великобритании
Отец бывшего офицера Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александра Литвиненко, убитого при странных обстоятельствах в Великобритании, — Вальтер Литвиненко заявил, что его сын был убит Алексом Гольдфарбом, человеком из «близкого круга» олигарха Бориса Березовского. Такое заявление Вальтер...
20 марта 2018
Эксперт по делу Литвиненко найден мертвым в Великобритании
В Великобритании найден мертвым Мэтью Панчер — эксперт по радиации, участвовавший в расследовании обстоятельств гибели бывшего агента российских спецслужб Александра Литвиненко. Об этом сегодня, 25 ноября, пишет The Times. Сообщается, что Панчер был найден мертвым в собственном доме в...
25 ноября 2016
Глава ФСКН: Суд по делу Литвиненко — фарс
Руководитель Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) Виктор Иванов оценил судебный процесс по делу бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, который проходил в Великобритании. По его словам, суд по данному делу был использован в интересах спецслужб; этот фарс разыгран с...
11 марта 2016
Медведев исключил возможность иска к Лондону из-за дела Литвиненко
Власти России не будут реагировать на недавнюю публикацию результатов «общественного расследования» дела об отравлении бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью Euronews. «Вы упомянули некий отчет некоего судьи в отставке, в котором, я...
14 февраля 2016
Guardian: Шесть причин не воспринимать доклад о смерти Литвиненко серьёзно
Доклад об обстоятельствах смерти Александра Литвиненко основан во многом на слухах и домыслах, полон логических несостыковок, а также не представляет никаких фактов о том, что же произошло с бывшим сотрудником российских спецслужб, пишет Уильям Данкерли для Guardian. Несмотря на то, что результаты...
5 февраля 2016
Лишь 10% читателей оппозиционной прессы видят след Путина в деле Литвиненко
Оппозиционный горно-алтайский еженедельник «Листок» обнародовал результаты опроса своих читателей на тему «дела Литвиненко», которое несколько недель назад вновь стало активно обсуждать в мире в связи с обнародованием доклада бывшего судьи Роберта Оуэна. Выяснилось, что сторонников версии...
2 февраля 2016
Как клепали «полониевую дубинку» для оглушения России
В Лондоне якобы судья обнародовал якобы результаты якобы расследования якобы причин смерти Александра Литвиненко. Судья бывший, расследование не совсем расследование, а некие умозаключения, ибо официальное коронерское расследование закончилось пшиком — не назвали даже причин смерти. Юрист Татьяна...
1 февраля 2016