Москва, 9 апреля, 2018, 12:25 — ИА Регнум. Прокуратура Гамбурга подтвердила выводы российского расследования дела по отравлению Литвиненко в Лондоне 1 ноября 2006 года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 9 апреля заявил заместитель генерального прокурора РФ Саак Карапетян на брифинге в Генеральной прокуратуре.

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Утверждалось, что Литвиненко мог быть отравлен депутатом Госдумы Андреем Луговым и бизнесменом Дмитрием Ковтуном с помощью радиоактивного вещества полоний-210 российского производства.

«Эти голословные утверждения были полностью опровергнуты не только доказательствами, собранными в рамках уголовного дела, расследуемого в России. Но и результатами расследования, проведённого прокуратурой Гамбурга», — заявил Карапетян.

Он отметил, что немецкая прокуратура подтвердила факт того, что 1 ноября 2006 года Луговой и Ковтун действительно встречались с Литвиненко в Лондоне, куда они прилетели в тот же день самолётами из Москвы и Гамбурга.

«Однако, согласно постановлению прокуратуры Гамбурга от 6 ноября 2009 года, которое было вынесено старшим прокурором, согласно выводам наших немецких коллег и оценке всех собранных Гамбургом доказательств, в том числе полученных и из Великобритании, в частности данных об установленных британскими органами следствия о местах заражения полонием-210 — полоний находился в Британии ещё до прибытия туда Лугового и Ковтуна 1 ноября 2006 года», — заявил заместитель генпрокурора.

Согласно выводам немецкой прокуратуры, в том числе основанных на данных, которые предоставила в Германию британская полиция, максимальная степень радиоактивного заражения была обнаружена в лондонском офисе Бориса Березовского, а также в организме гражданина Италии Марио Скарамеллы. И наши коллеги из Германии отразили, что Литвиненко встречался с Марио Скарамеллой 1 ноября ещё до встречи с Луговым и Ковтуном.

«Заражение Лугового могло произойти либо в офисе Березовского, и как мы считаем, имея для этого все основания, на тот момент в ликвидации Литвиненко был наиболее заинтересован Березовский. А факт обнаружения радиоактивных следов в его офисе лишний раз это подтверждает», — указал Карапетян.

Он добавил, что прокуратура Гамбурга поставлением от 6 ноября 2009 года прекратила производства по данному делу за отсутствием оснований для выдвижения обвинения. Однако, несмотря на подобные результаты расследования незаинтересованной стороны, британские власти продолжают выдвигать беспочвенные обвинения в адрес России в связи со смертью Литвиненко.

9 апреля Генеральная прокуратура РФ на брифинге опубликовала материалы из переписки с Лондоном по делам Бориса Березовского и бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко на фоне обвинений России в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.