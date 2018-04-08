Москва, 8 апреля, 2018, 15:52 — ИА Регнум. Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка заявил, что в понедельник, 9 апреля, проведет брифинг, посвященный обстоятельствам получения Борисом Березовским убежища в Лондоне, мнимого покушения на него в 2003 году и смерти бывшего сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко в Великобритании в 2006 году. Об этом Чайка заявил сегодня, 8 апреля, в эфире программы «Итоги неделю» на телеканале НТВ.

Рене Магритт. Двойной секрет. 1928

По словам Чайки, Генпрокуратура пошла на такой шаг в связи с действиями Великобритании по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском городе Солсбери в начале марта этого года.

«Все провокационные действия официального Лондона абсолютно идентичны тем, которые они совершали в связи с мнимым покушением на Бориса Березовского в Лондоне и установлением обстоятельств смерти всё в той же Англии Александра Литвиненко в ноябре 2006 года», — рассказал Чайка.

Он пояснил, что 9 апреля в Генпрокуратуре пройдет брифинг по этим вопросам, в том числе о получении Березовским гражданства Великобритании.

«Мы проведём брифинг для прессы и предадим гласности фактические обстоятельства, установленные в ходе следствия по уголовному делу о незаконном получении Борисом Березовским в сентябре 2003 года убежища в Великобритании с помощью ложного доноса о подготовке российскими спецслужбами его убийства летом 2003 года», — подчеркнул генеральный прокурор.