Горно-Алтайск, 2 февраля, 2016, 15:25 — ИА Регнум. Оппозиционный горно-алтайский еженедельник «Листок» обнародовал результаты опроса своих читателей на тему «дела Литвиненко», которое несколько недель назад вновь стало активно обсуждать в мире в связи с обнародованием доклада бывшего судьи Роберта Оуэна. Выяснилось, что сторонников версии, распространяемой западной пропагандой, среди читателей — всего 10,6%.

Цитата из к/ф «Из России с любовью». Реж. Теренс Янг. 1963. Великобритания Джеймс Бонд

«На прошлой неделе, — пишет «Листок», — на автоответчики был записан следующий вопрос: «Английский суд, проводивший расследование по делу об отравлении в Лондоне в 2006 году бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, пришел к выводу, что за исполнителями убийства, скорее всего, стоят экс-руководитель ФСБ Николай Патрушев и российский президент Владимир Путин. А как считаете вы, это всего лишь провокация или следователи установили неудобную для Путина истину?».

58,8% ответивших считают выводы разбирательства не соответствующими действительности. «Это политические игры», «Это провокация английских и американских спецслужб», «Поднимать этот вопрос девять лет спустя — это только для того, чтобы насолить Путину и России и ухудшить взаимоотношения с Россией», «Путин не стал бы опускаться до такого», — приводит издание слова респондентов.

Уверены, что за отравлением Литвиненко стоит Путин, лишь 10,6% отвечавших. «Это проделки Путина», «Следователи установили истину», «Наши спецслужбы иногда применяют такие методы», — отвечали они.

Многие респонденты — 30,6% — уклонились от ответа, либо не знали, о чем идет речь.

Политолог Анатолий Савостин, комментируя приведенные результаты, отметил, что «это не социология в прямом смысле этого слова, но в целом, думаю, ситуация отражена достаточно достоверно». «Очевидно, что большинство жителей нашей страны не подвержено английской пропаганде, ибо и своей хватает», — сказал он.

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Добавим, что на самом деле никакой «английский суд» не пришел к выводу о том, что «за исполнителями убийства, скорее всего, стоят экс-руководитель ФСБ Николай Патрушев и российский президент Владимир Путин». ИА REGNUM уже подробно разбирало юридический статус документа, обнародованного судьей Оуэном, который, по большому счету, является «филькиной грамотой» и не имеет никакого юридического значения. Зато имеет безусловно пропагандистское значение в обострившейся информационной войне западных стран против России. Дело Литвиненко на Западе давно превратили в долгоиграющий инструмент шантажа и бичевания российского руководства и страны в целом.