Лондон, 1 февраля, 2016, 15:17 — ИА Регнум. В Лондоне якобы судья обнародовал якобы результаты якобы расследования якобы причин смерти Александра Литвиненко. Судья бывший, расследование не совсем расследование, а некие умозаключения, ибо официальное коронерское расследование закончилось пшиком — не назвали даже причин смерти.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Враньё

Юрист Татьяна Соловьева специально для читателей ИА REGNUM на месте событий, в Лондоне, разобралась в политической и процессуальной подоплеке очередного оглашения результатов смерти бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко.

Западные русофобы и наша доморощенная пятая колонна все эти «якобы», «возможно» «предположительно» и так далее, сделанные экс-судьей Оуэном в рамках «public inquiry», даже без тени какого-либо сомнения превратили в «решение Высокого суда Англии», и сдобрили криками о том, как «кровавый чекистский режим» расправился с «диссидентом» страшным полонием, чтобы другим диссидентам неповадно было.

Так вот, никакого Высокого суда Англии не было. В свое время затевалась большая полониевая провокация против России. По каким-то причинам ее пришлось свернуть. Но не тот народ англичане, чтобы вот так, за здорово живешь, совсем отказываться от своих планов.

Поэтому дело Литвиненко превратили в долгоиграющий инструмент шантажа и бичевания российского руководства и страны в целом. И вот это им вполне удалось, на первый взгляд.

Подробности: Как общаться с Россией: ложь публичного отчета по «делу Литвиненко»