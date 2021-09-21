Магаданская область, 16 апреля, 2003, 12:12 — ИА Регнум. Губернатор Магаданской области Николай Дудов встретился сегодня с руководством "Омолонской золоторудной компании". Как стало известно ИА REGNUM, предприятие попросило продлить ему лицензию на право пользования месторождением "Беркачан". Министерство природных ресурсов уже дало свое согласие. А в администрации считают, что компания, разрабатывающая столь перспективное месторождение, должна участвовать в решении социальных вопросов территории. В дополнении к соглашению о продлении лицензии будут оговорены объёмы финансового участия "Омолонской золоторудной компании" в социальных проектах Магаданской области.