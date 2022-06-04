Москва, 4 июня, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Предприниматель Дмитрий Ковтун, которого Лондон обвинял в гибели бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, скончался от последствий COVID-19. Об этом 4 июня сообщил первый заместитель главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой (ЛДПР).

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«Сегодня пришла скорбная новость — в результате тяжелой болезни, связанной с коронавирусной инфекцией, скоропостижно скончался мой близкий и верный друг Дмитрий Ковтун», — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, Луговой отметил, что это невосполнимая и тяжелая утрата, а также выразил свои соболезнования всем близким и родным покойного.

Отметим, Дмитрий Ковтун родился в 1965 году и служил в органах государственной безопасности России. Также власти Британии обвиняли его и Лугового в убийстве в Лондоне экс-сотрудника ФСБ РФ Александра Литвиненко, при этом Ковтун неоднократно заявлял о своей готовности опровергнуть такие обвинения.